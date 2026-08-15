Ensenada: capturaron a un dealer y su novia lo despidió fogosamente antes de que se lo lleve la Policía
La novia del vendedor de drogas lo despidió con un romántico beso mientras la policía lo trasladaba al patrullero. Ocurrió en Ensenada tras un seguimiento que incluyó cámaras municipales.
Las autoridades detuvieron a Gino Miguel Farías, de 30 años, en el partido bonaerense de Ensenada, acusado de comercializar cocaína y marihuana al menudeo. El arresto se produjo después de varios días de vigilancia que incluyeron el seguimiento de sus desplazamientos y el registro de presuntos intercambios de estupefacientes.
El personal del Centro de Operaciones del Municipio de Ensenada monitoreó en tiempo real la actividad del sospechoso en una zona céntrica de la ciudad. Las cámaras captaron diversos encuentros que coincidían con la modalidad conocida como "pasamanos", lo que permitió a los investigadores reunir pruebas contundentes.
Con este material, la fiscalía a cargo de Hugo Tesón (UFIJ N.° 18 del Departamento Judicial de La Plata) intervino en el caso. Posteriormente, el Juzgado de Garantías N.° 1, liderado por el juez Guillermo Atencio, autorizó el allanamiento que culminó con la detención de Farías.
Durante el operativo, los agentes secuestraron 23 gramos de cocaína fraccionados en 17 envoltorios, ocho gramos de marihuana guardados en una lata, un teléfono celular y recortes de nylon. Todos estos elementos quedaron incorporados a la investigación.
El momento más particular del procedimiento ocurrió cuando los efectivos trasladaban al detenido hacia el patrullero. En ese instante, la pareja de Farías se acercó corriendo para despedirlo y le dio un beso romántico antes de que la policía lo llevara. Esta escena, captada por las cámaras de seguridad, generó sorpresa entre los presentes.
Los investigadores no limitan la causa al detenido. Las imágenes registraron a distintas personas que presuntamente acudían al lugar para comprar estupefacientes, por lo que intentan establecer todas las circunstancias vinculadas a esta posible red de comercialización.
Farías quedó detenido y enfrenta una acusación preliminar por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El caso continúa en desarrollo mientras la justicia profundiza la investigación para determinar el alcance total de las operaciones ilícitas en la zona.
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