Ensenada: capturaron a un dealer y su novia lo despidió fogosamente antes de que se lo lleve la Policía

Los investigadores no limitan la causa al detenido. Las imágenes registraron a distintas personas que presuntamente acudían al lugar para comprar estupefacientes, por lo que intentan establecer todas las circunstancias vinculadas a esta posible red de comercialización.

Farías quedó detenido y enfrenta una acusación preliminar por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El caso continúa en desarrollo mientras la justicia profundiza la investigación para determinar el alcance total de las operaciones ilícitas en la zona.