Cerraron los pasos fronterizos de Mendoza, Río Negro y Neuquén por intensas nevadas y viento blanco

La intensa tormenta invernal que azota la zona cordillerana mantiene inhabilitados varios pasos fronterizos clave entre Argentina y Chile, especialmente en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro. El temporal, que combina fuertes nevadas con ráfagas de viento blanco, complica las tareas de despeje y obliga a extremar los controles. En la zona de alta montaña, la acumulación de nieve alcanzó 1,30 metros en Villa Las Cuevas y 80 centímetros en Puente del Inca y Penitentes, donde se inspeccionan laderas por riesgo de avalanchas.