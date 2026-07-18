Cerraron los pasos fronterizos de Mendoza, Río Negro y Neuquén por intensas nevadas y viento blanco
La acumulación de nieve y el viento blanco mantienen cerrados los pasos de Mendoza, Neuquén y Río Negro. En Cristo Redentor, unos 580 camiones esperan en Uspallata.
La intensa tormenta invernal que azota la zona cordillerana mantiene inhabilitados varios pasos fronterizos clave entre Argentina y Chile, especialmente en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro. El temporal, que combina fuertes nevadas con ráfagas de viento blanco, complica las tareas de despeje y obliga a extremar los controles. En la zona de alta montaña, la acumulación de nieve alcanzó 1,30 metros en Villa Las Cuevas y 80 centímetros en Puente del Inca y Penitentes, donde se inspeccionan laderas por riesgo de avalanchas.
El caso más crítico se da en el Paso Cristo Redentor, donde unos 580 camiones permanecen varados en Uspallata, con las playas de retención al límite de su capacidad. Gendarmería Nacional informó que el cruce permanecerá cerrado al menos hasta fin de mes, ante el pronóstico de mal tiempo extendido. En tanto, el paso Pino Hachado (Neuquén), que había reabierto el viernes, volvió a ser clausurado. Solo el Paso Huaum, en la misma provincia, sigue operativo.
Las autoridades reportaron acumulaciones de hasta 1,30 metros de nieve en Villa Las Cuevas y 80 centímetros en Puente del Inca y Penitentes, donde se realizan inspecciones por riesgo de avalanchas. En este último punto, unas 30 personas permanecen resguardadas con alimentos y calefacción. El operativo de asistencia a transportistas, que comenzó el viernes, incluye a Gendarmería, el Sindicato de Camioneros y la Guardia Urbana.
Osvaldo Valle, de la Coordinación Operativa de Frontera, calificó el fenómeno como “una de las nevadas más intensas de los últimos diez años” y estimó que en sectores como Las Cuevas podrían alcanzarse los tres metros de nieve. El pronóstico indica que las precipitaciones seguirán hasta el lunes, con una posible mejora recién para el 28 de julio, aunque la reapertura dependerá de las condiciones de seguridad vial.
Por ahora, solo se permite circular hasta Uspallata, con cadena obligatoria y vehículos en óptimas condiciones. En contraste, la mayoría de los pasos de Santa Cruz y Chubut permanecen habilitados.
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