Cerraron "Wachitas", el bar señalado en la investigación por el crimen de Agostina Vega

La relación del bar con el caso Agostina Vega surgió a partir de versiones que circularon durante la investigación. Entre ellas, se mencionó que Soledad Andreani, identificada públicamente como la propietaria del Ford Ka negro utilizado por Claudio Gabriel Barrelier para trasladar el cuerpo de la víctima, se presentaría como productora de eventos vinculada al establecimiento.

Embed - Wachitas Bar on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL Ante las publicaciones y comentarios difundidos en distintos medios y redes sociales en relación con una investigación en curso que involucra a personas ajenas a la titularidad de nuestro establecimiento, queremos informar a nuestra comunidad, clientes y proveedores lo siguiente: El bar “WACHITAS BAR” no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta. Cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, demostrando nuestra absoluta disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Como resultado, no se encontró ningún elemento que vincule al establecimiento con la investigación en cuestión. Como cualquier empresa, nuestro comercio no tiene injerencia en la vida privada, relaciones personales o actividades particulares de empleados, clientes o terceros fuera del ámbito laboral. Lamentamos profundamente la difusión de información inexacta que ha generado confusión y perjuicios tanto a nuestra familia como a quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo. Confiamos plenamente en el accionar de la Justicia y respetamos el desarrollo de la investigación en curso. Agradecemos el apoyo, la confianza y el respeto de nuestros clientes, amigos y vecinos de siempre. Lo más importante para nosotros es expresar nuestro más profundo respeto y acompañamiento a la familia de Agostina Vega que atraviesa tanto dolor e irreparable pérdida. Ponernos a su total disposición, más allá de cualquier investigación o información que circule públicamente, entendemos que existe un inmenso dolor humano y enviamos nuestras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y contención en este difícil momento. Atentamente, “ WACHITAS BAR “" View this post on Instagram

Esa información provocó una fuerte repercusión en redes sociales y generó una ola de comentarios que apuntaron contra el comercio. Frente a ese escenario, los responsables de Wachitas difundieron un comunicado con el objetivo de despegarse de cualquier hecho relacionado con la causa judicial.

En el texto aseguraron que el local no tiene participación alguna en los acontecimientos investigados y aclararon: “Las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta”. De esta manera, buscaron responder a las acusaciones y versiones que se viralizaron en los últimos días, mientras la clausura administrativa sigue su curso y el caso judicial continúa avanzando por carriles separados.