Cerraron "Wachitas", el bar señalado en la investigación por el crimen de Agostina Vega
El municipio cordobés dispuso la clausura tras detectar diversas irregularidades. El local había quedado en el centro de la atención pública al estar relacionado con el caso del momento.
La Municipalidad de Córdoba ordenó la clausura de Wachitas, un bar ubicado en el barrio Nueva Córdoba, luego de una inspección en la que se detectaron distintas anomalías vinculadas al funcionamiento del lugar. La medida se produjo en medio de la repercusión generada por la investigación del femicidio de Agostina Vega, una causa que en las últimas semanas mantuvo en vilo a la opinión pública y que derivó en múltiples versiones sobre posibles conexiones entre algunos de los involucrados y el establecimiento.
Según informaron desde el Ente de Fiscalización y Control municipal, durante los procedimientos realizados en el local se constató que las actividades desarrolladas no coincidían con las habilitaciones otorgadas por las autoridades competentes. Además, se remarcó que no era la primera vez que el comercio era observado por incumplimientos, ya que anteriormente había recibido advertencias y también había sido objeto de otras clausuras preventivas.
Las inspecciones más recientes permitieron detectar una serie de deficiencias consideradas graves por los organismos de control. Entre ellas figuraban problemas en las instalaciones eléctricas, ausencia de señalización obligatoria, elementos de seguridad vencidos y modificaciones edilicias que no habían sido informadas ni autorizadas. Estas situaciones motivaron una nueva intervención oficial y el cierre preventivo del espacio hasta tanto regularice su situación.
Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades fue que, de acuerdo con la información trascendida, las fajas de clausura colocadas inicialmente el martes fueron dañadas pocas horas después. Ante esa situación, inspectores municipales regresaron al lugar para labrar nuevas actuaciones y reforzar la medida adoptada. El episodio sumó un nuevo capítulo a una situación que ya venía siendo seguida de cerca por distintos organismos locales.
La relación del bar con el caso Agostina Vega surgió a partir de versiones que circularon durante la investigación. Entre ellas, se mencionó que Soledad Andreani, identificada públicamente como la propietaria del Ford Ka negro utilizado por Claudio Gabriel Barrelier para trasladar el cuerpo de la víctima, se presentaría como productora de eventos vinculada al establecimiento.
Esa información provocó una fuerte repercusión en redes sociales y generó una ola de comentarios que apuntaron contra el comercio. Frente a ese escenario, los responsables de Wachitas difundieron un comunicado con el objetivo de despegarse de cualquier hecho relacionado con la causa judicial.
En el texto aseguraron que el local no tiene participación alguna en los acontecimientos investigados y aclararon: “Las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta”. De esta manera, buscaron responder a las acusaciones y versiones que se viralizaron en los últimos días, mientras la clausura administrativa sigue su curso y el caso judicial continúa avanzando por carriles separados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario