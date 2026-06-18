La queja de un emprendedor por la crisis económica: "Esto había que vivirlo para llegar a donde queríamos"

"Pero bueno, supongo que también es parte de tener un proyecto propio. Así que hoy toca volver a abrir, acomodar todo, hacer café y seguir probando cosas para que más gente conozca Cream", convino Asato desde el local en Ramos Mejía, que también mtiene una sucursal en Villa Devoto.

Este no es el primer emprendimiento de Asato en gastronomía pero quizás sí sea el primero que le toca desarrollar durante una crisis económica generalizada que dinamitó el poder adquisitivo del público al punto tal de convertir una taza de café con medialunas en un lujo esporádico.

"Ojalá dentro de un tiempo mire este video y entienda que esto había que vivirlo para llegar a donde queríamos", expresó el emprendedor, quien recibió desde comentarios políticos hasta palabras de aliento.

"Te mando fuerzas y ojalá pase pronto la recesión en la que están tantos locales gastro. No le afloje amigo", comentó un seguidor, a lo que alguien más señaló que "a veces es así" el negocio, y que "después de la tormenta sale el sol".

Con un poco de suerte, buen instinto y perseverancia, quizás el sol encuentre la persiana levantada y las mesitas en la vereda.