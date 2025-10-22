Encontraron el cuerpo de un joven que estaba desaparecido flotando en el río Negro

En el informe los peritos resaltaron que el cuerpo “no presentaba signos de criminalidad”.

Carlos Alberto Tomasini

El comisario Gustavo Rodríguez, a cargo de la investigación, había explicado que en toda la región sólo existía una denuncia activa por desaparición y correspondía a Tomasini. “Era el único joven buscado en la zona”, señaló.

Carlos había sido visto por última vez cuando salía de su casa en el barrio San Martín de Viedma, vestido con una camisa negra, jeans azules y zapatillas. Su familia, preocupada ante la falta de noticias, radicó la denuncia y difundió su foto en redes sociales para pedir colaboración. Su madre había dicho que el joven nunca se iba de la vivienda sin avisar.

Fuentes judiciales confirmaron que el cuerpo será entregado a la familia en las próximas horas.