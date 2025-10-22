Encontraron el cuerpo de un joven que estaba desaparecido flotando en el río Negro
Los restos de Carlos Tomasini, de 20 años, fueron hallados sobre el agua. Había sido visto por última vez el 8 de octubre en Viedma.
La ciudad de General Conesa, en la provincia de Río Negro, se vio consternada en las últimas horas tras al hallazgo de un cuerpo flotando en la orilla del río Negro. Luego de que los forenses llevaran a cabo la correspondiente autopsia, este miércoles se confirmó que los restos pertenecen a Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años que vivía en Viedma y estaba desaparecido desde el 8 de octubre.
El hallazgo se produjo el martes, en el kilómetro 58 del río Negro, cerca de la balsa de Guardia Mitre, del lado de General Conesa. Según precisaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado durante un rastrillaje que se desarrollaba en la zona para investigar dos denuncias simultáneas.
La primera denuncia era por la desaparición de Tomasini, oriundo de Viedma, quien era buscado por su familia desde el miércoles 8. La segunda correspondía a una causa por abigeato, por la cual se buscaba a una persona que aparentemente había escapado a través del río tras el robo de ganado en la zona.
Fue en ese contexto cuando los efectivos de Prefectura divisaron el cuerpo flotando en el agua y dieron aviso de inmediato a la Fiscalía.
Debido al estado del cuerpo, las autoridades no pudieron identificarlo en el momento por lo que se ordenó el traslado al Cuerpo de Investigación Forense, donde este miércoles 22 de octubre se realizó la autopsia. Cerca del mediodía, el informe confirmó la identidad y se comunicó oficialmente que los restos pertenecían a Carlos Tomasini.
En el informe los peritos resaltaron que el cuerpo “no presentaba signos de criminalidad”.
El comisario Gustavo Rodríguez, a cargo de la investigación, había explicado que en toda la región sólo existía una denuncia activa por desaparición y correspondía a Tomasini. “Era el único joven buscado en la zona”, señaló.
Carlos había sido visto por última vez cuando salía de su casa en el barrio San Martín de Viedma, vestido con una camisa negra, jeans azules y zapatillas. Su familia, preocupada ante la falta de noticias, radicó la denuncia y difundió su foto en redes sociales para pedir colaboración. Su madre había dicho que el joven nunca se iba de la vivienda sin avisar.
Fuentes judiciales confirmaron que el cuerpo será entregado a la familia en las próximas horas.
