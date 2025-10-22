Increíble robo en Liniers: dejó su auto en un lavadero y se hicieron pasar por su pareja para retirarlo
Una cámara de seguridad filmó al sospechoso, quien aún se encuentra prófugo y es buscado intensamente por la Policía.
Un insólito robo ocurrió en un lavadero de autos en el barrio porteño de Liniers, cuando una vecina dejó su auto para lavar, como lo hacía habitualmente, cada dos meses. Sin embargo, un hombre se presentó en el lugar como su supuesta pareja y se llevó el vehículo sin levantar sospechas de los empleados.
A casi dos semanas del hecho, el sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía. El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre por la tarde en “Lo de Sereno”, un lavadero de autos ubicado sobre calle Patrón al 7.000, a tan solo una cuadra y media de la avenida Emilio Castro.
“Lo dejé como siempre, a las 13.30. Me tomaron mis datos, mi nombre y mi teléfono”, contó Delfina en diálogo con TN. Una hora y media después le pidió a su novio, Gonzalo, que fuera a retirarlo. Pero cuando él llegó, el vehículo ya no estaba. De inmediato, y sin entender muy bien lo que pasaba, llamó a Delfina. “Nos robaron el auto, se lo llevó otro”, le dijo. La joven, en un principio, creyó que se trataba de un chiste: “Pensé que me estaba haciendo una joda”.
La propietaria del auto, un Citroën C3, se presentó en la Comisaría Vecinal 9B y denunció que cuando su pareja fue a retirar el vehículo, los trabajadores del lugar le dijeron que otra persona se lo había llevado tras pagar el servicio.
El video filmado por una cámara de seguridad del comercio, muestra al sospechoso mientras llegaba caminando al lavadero. En otras imágenes, además, se observa el momento en que el hombre pagó la tarifa del lavado, se subió al auto y escapó del lugar como si nada hubiera ocurrido.
Ante esta situación, un llamado al 911 llevó a agentes de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, tras lo cual el dueño del lavadero también fue a declarar y dijo que cuando la pareja de la clienta le solicitó el auto, fue a buscar a llave a la oficina y no la pudo encontrar.
De acuerdo al testimonio que el dueño del lavadero brindó ante los efectivos policiales, él mismo hizo las consultas correspondientes con sus empleados y uno de ellos dijo haberle dado la llave a otro hombre, que también argumentó ser pareja de la clienta, y retiró el rodado sin levantar ningún tipo de sospechas.
“Después vino la Policía y fuimos todos a declarar: el dueño del lavadero, el empleado, que entregó el auto, y yo”, relató. El caso quedó radicado en la Comisaría 9 de Liniers, y las autoridades activaron el anillo digital de búsqueda con la patente del vehículo, aunque por ahora no hubo resultados.
Este sábado se cumplen dos semanas del robo y el Citroën C3 todavía no apareció.Delfina señaló que el lavadero “tuvo muy pocas precauciones” y que hasta el personal del lugar se mostró sorprendido. “El empleado estaba muy angustiado, cayó en cuenta de lo que había pasado. Yo me puse a llorar, no podía parar”, recordó.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de la doctora Romina Monteleone, Secretaría del doctor Guerra de Souza, dispuso que las filmaciones del comercio sean enviadas a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de intentar identificar al delincuente.
