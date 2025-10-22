Increíble robo en Liniers: dejó su auto en un lavadero y se hicieron pasar por su pareja para retirarlo

Ante esta situación, un llamado al 911 llevó a agentes de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, tras lo cual el dueño del lavadero también fue a declarar y dijo que cuando la pareja de la clienta le solicitó el auto, fue a buscar a llave a la oficina y no la pudo encontrar.

De acuerdo al testimonio que el dueño del lavadero brindó ante los efectivos policiales, él mismo hizo las consultas correspondientes con sus empleados y uno de ellos dijo haberle dado la llave a otro hombre, que también argumentó ser pareja de la clienta, y retiró el rodado sin levantar ningún tipo de sospechas.

“Después vino la Policía y fuimos todos a declarar: el dueño del lavadero, el empleado, que entregó el auto, y yo”, relató. El caso quedó radicado en la Comisaría 9 de Liniers, y las autoridades activaron el anillo digital de búsqueda con la patente del vehículo, aunque por ahora no hubo resultados.

Este sábado se cumplen dos semanas del robo y el Citroën C3 todavía no apareció.Delfina señaló que el lavadero “tuvo muy pocas precauciones” y que hasta el personal del lugar se mostró sorprendido. “El empleado estaba muy angustiado, cayó en cuenta de lo que había pasado. Yo me puse a llorar, no podía parar”, recordó.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de la doctora Romina Monteleone, Secretaría del doctor Guerra de Souza, dispuso que las filmaciones del comercio sean enviadas a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de intentar identificar al delincuente.