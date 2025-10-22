Santa Cruz: un barco en el medio de la Ruta 40 sorprendió a todos y se hizo viral
Un hombre tuvo que parar en la banquina para eludir una colisión que podría haberle costado la vida, no sin antes lograr un video del gargantuesco invasor.
"Casi choco con un barco" debe ser una de las anécdotas más insólitas que una persona puede vivir manejando por la ruta 40, pero es una afirmación válida en el caso del periodista de Santa Cruz Pablo Manuel, que retrató el momento en que se cruzó con un catamarán tirado por un camión en el camino.
"Y no sé cómo vamos a hacer para pasar, ¿eh?", señaló la acompañante del periodista, que registró la secuencia con su celular. "Te está haciendo señas para que vayas a la banquina", se escucha decir a la mujer, que instó a su pareja a hacerse un costado de la ruta para no terminar en una secuencia digna de la película "Fitzcarraldo". Luego el video se hizo viral en el perfil de Tik Tok del periodista.
La secuencia empieza con la ruta 40 libre y la silueta gargantuesca del barco acercándose cada vez más. El camión que lo llevaba que parecía a un auto de juguete en comparación, pero la estructura soportó el viaje, que iba desde El Calafate a El Chaltén, informó el sitio La Opinión Austral.
El catamarán en cuestión exhibe las letras "ALM", tiene capacidad para 248 pasajeros y pertenece a la empresa Solo Patagonia, que acaba de costear su acondicionamiento en su hangar de Punta Bandera, sobre el Lago Argentino, informó el sitio Ahora Calafate.
A mediados de septiembre la compañía completó los trabajos en el catamarán y la Dirección de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones de Vialidad Provincial de Santa Cruz autorizó su traslado rodeando primero el Lago Argentino, siempre en compañía de una camioneta de esa dependencia estatal.
El recorrido comenzó por la ruta provincial 11 rodeando el Lago Argentino, siguió por la ruta 40 y se desvió por la ruta provincial 41 para llegar a su destino en Bahía Túnel, a muy pocos kilómetros de El Chaltén.
El objetivo final es expandir el turismo lacustre en el Lago Viedma, y en especial reanudar las excursiones al Glaciar Viedma, que estaban interrumpidas desde mayo de 2018 por el drástico retroceso en el frente de hielo.
Originalmente el pedido de las autoridades era que no saliera el público a la ruta justo el día en que había que trasladar el catamarán, pero un mes después de iniciada la operación el periodista de Río Gallegos y su familia se encontraron con una escena insólita.
