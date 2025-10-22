Santa Cruz: un barco en el medio de la Ruta 40 sorprendió a todos y se hizo viral

El recorrido comenzó por la ruta provincial 11 rodeando el Lago Argentino, siguió por la ruta 40 y se desvió por la ruta provincial 41 para llegar a su destino en Bahía Túnel, a muy pocos kilómetros de El Chaltén.

El objetivo final es expandir el turismo lacustre en el Lago Viedma, y en especial reanudar las excursiones al Glaciar Viedma, que estaban interrumpidas desde mayo de 2018 por el drástico retroceso en el frente de hielo.

Originalmente el pedido de las autoridades era que no saliera el público a la ruta justo el día en que había que trasladar el catamarán, pero un mes después de iniciada la operación el periodista de Río Gallegos y su familia se encontraron con una escena insólita.