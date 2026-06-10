Chaco: detuvieron a un hombre acusado de violencia de género tras la denuncia de su ex pareja
La denuncia fue presentada por una mujer de 25 años, quien manifestó haber sufrido durante un prolongado período situaciones de violencia física, verbal y psicológica, por parte de su expareja.
Una publicación en redes sociales terminó convirtiéndose en una pieza central de una investigación judicial por violencia de género en Resistencia, provincia de Chaco. Con una imagen de las heridas en su rostro y un extenso relato, una joven de 25 años decidió exponer públicamente la situación que, según afirmó, padeció durante más de dos años junto a su expareja.
"Hoy quiero decir basta, me cansé", escribió la denunciante. En el mismo mensaje sostuvo que sufrió agresiones físicas y psicológicas, episodios de control permanente y persecuciones que, según su versión, continuaron incluso después de haber intentado poner fin a la relación
"Me cansé y hoy temo por mi vida", agregó en la publicación que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. De acuerdo con las actuaciones policiales, la causa está caratulada como supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto.
La joven radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera de Fontana, donde relató que había padecido múltiples formas de agresión por parte de su ex pareja, identificado con las iniciales C. J. M. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, verbal y psicológica. La afectada también aseguró que recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sufrió invasiones a su privacidad, incluyendo el acceso no consentido a fotografías íntimas almacenadas en sus dispositivos personales.
La denunciante, al hacer público su testimonio, manifestó en sus redes sociales el sufrimiento experimentado durante la relación con el acusado. En la publicación, mostró una fotografía en la que se apreciaban lesiones en su rostro, atribuidas a episodios de violencia física. Además, la joven detalló que había presentado una denuncia ante el área de Ciberdelitos, ante la sospecha de que el acusado habría accedido sin permiso a sus cuentas personales y redes sociales.
De acuerdo con la información difundida por la víctima, el denunciado sería empleado de la Municipalidad de Resistencia. Esta afirmación fue comunicada por la joven en sus redes, donde advirtió públicamente sobre el peligro que representaba el sospechoso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.
Según lo informado por el portal del Diario Chaco, la denuncia ante la Comisaría Tercera activó la intervención de la División Delitos Tecnológicos, que inició tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso. Tras las primeras diligencias, los efectivos lograron localizarlo en las inmediaciones de avenida Ávalos al 900, en la ciudad de Resistencia. El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal para realizar las diligencias de rigor, antes de ser alojado en una dependencia policial bajo la órbita del Equipo Fiscal N4, a cargo de Gustavo Cáceres Olivera.
Durante el operativo, los agentes secuestraron un teléfono celular que fue considerado de interés para la investigación, ya que podría contener pruebas relevantes sobre las amenazas, el hostigamiento y la posible vulneración de la privacidad de la víctima.
La causa fue caratulada como "Supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto". Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad penal del imputado y el alcance de los hechos denunciados. La investigación también evalúa la posible utilización de recursos tecnológicos por parte del acusado para acceder a información personal de la víctima, lo que motivó el involucramiento del área de ciberdelitos.
El caso permanece bajo investigación y se aguardan peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. El avance de la causa está supervisado por la Fiscalía N4, que analiza las pruebas reunidas y la declaración de la denunciante, quien mantiene resguardo policial por disposición judicial.
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