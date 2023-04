Chapadmalal: violenta detención de un ciclista

Esto desencadenó una fuerte discusión, mientras Cabezudo se negó a dejar la bicicleta y pidió que lo detengan, mientras que la respuesta de los oficiales fue dirigida a los compañeros del ciclista que grababan la secuencia: “Filmame y yo me voy a comunicar con el fiscal y vamos a ver si nos dan la autorización porque ustedes no pueden circular por la ruta”.

“Hace 50 años que pedaleo por esta ruta. Si me rompen la bici es tu culpa. ¡Sacá la mano de la bicicleta!”, expresó el triatleta, que se acercó de forma "amenazante" por lo que fue reducido de forma violenta por los tres efectivos y detenido por el delito de "resistencia a la autoridad".

“¿A qué tenés derecho? Dejá de joder a la gente que no jode. ¿Vos te pensás que no tengo pelotas para pelearme con vos?”, expresó con enojo el hombre antes de ser introducido al patrullero.

Luego de recuperar la libertad, la víctima habló con medios locales y relató: “empezamos a discutir, e incluso pasaban otros ciclistas. Les dijimos que no era cierto que no podíamos circular. No está permitido en autovía o en autopistas, pero en la Ruta 11 sí. Era una charla común, pero se puso cada vez peor, se fueron enredando y no les gustó que les marcáramos la cancha. Todo fue irregular. En un momento les dije que me iba, uno me manotea la bicicleta y ahí arrancó otro tipo de discusión, que es lo que se termina viendo en el video”.

Si bien, Cabezudo señaló que “abusaron de una ley", la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 establece que “no pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial” tanto en autopistas como en vías multicarril.