Chile: una comerciante golpeó y encerró a un hombre que la manoseó en un local

La mujer rescató la grabación y la hizo pública en sus cuentas de redes sociales con la intención de escrachar al abusador y denunciar lo ocurrido.

abusador encerrado.mp4

La comerciante relató que el sujeto entró a su negocio, ubicado en el sector de Las Ánimas, y al ver que quedó sola en el local se fue acercando y terminó manoseándola.

“Al ver que estaba sola preguntó por helados, le indiqué en dónde estaban, se acercó y sentí un primer roce, pero no le di importancia aunque sí pensé que estaba por manotear mi celular. Después pregunto por hamburguesas veganas y ahí me agaché y me apoyó”, denunció la mujer.

Sin mediar palabras, la víctima del abuso se dio media vuelta y le dio un golpe en la cara. Luego lo insultó, lo empujó y lo dejó encerrado en el almacén.