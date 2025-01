Chofer frustró un robo en San Justo y balearon su colectivo: murió una pasajera

El episodio quedó parcialmente registrado en un video que se volvió viral con el paso de las horas, en el que se nota cuando el chofer Cristian Paz arrinconó con su colectivo a un grupo de cuatro delincuentes que intentaba llevarse un auto que estaba estacionado en una esquina.

la matanza ladrones matan a una mujer.mp4

Los ladrones no tuvieron otra opción que dessistir del robo y huir, pero antes dispararon contra el colectivo de Paz e hirieron a una sola persona: Tello, que estaba sentada en la última fila junto a sus hijas (de unos ocho años) y otros pasajeros.

El caso es investigado por personal de la Unidad Fiscal para la Investigación de Homicidio de La Matanza.

Tamara, una mujer que estaba sentada al lado de la víctima al momento del ataque, relató en declaraciones televisivas que "fueron unos segundos en los que se escucharon los impactos de bala" y luego vio a "la chica ya tirada sobre el asiento".

"No me puedo terminar de reponer. Es como que salís de tu casa y no sabés si volvés. Yo venía de San Justo, me había ido temprano a hacerle un trámite a mi abuela en PAMI. Tomo el colectivo en San Justo y cruzando Camino de Cintura y fueron unos segundos en los que se escucharon los impactos de bala y la veo a la chica ya tirada sobre el asiento completamente desvanecida", relató Tamara.

"El chofer automáticamente dijo '¿chicos están bien?', empezó a los gritos. La gente empezó a decir que no porque estaba la chica lastimada por la bala y otra señora estaba en el piso con la cara lastimada por el movimiento brusco del colectivo", agregó.

Tamara señaló que el colectivero nunca detuvo su marcha, sino que fue directo a la Clínica San Francisco para que atendieran a la pasajera herida. "Se la atendió rápido, pero para mí había fallecido en el momento"

"Fueron segundos. Yo no llegué a verle lastimada la cara a la nena, pero sí me quedó el grito de 'mamá, mamá, despertate'. Fue terrible", expresó.