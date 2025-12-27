Estremecedor: el video del momento en que un motociclista vuela por los aires en Punta del Este

En tanto, el hermano de la víctima, Ricardo Sánchez, brindó declaraciones desgarradoras a los medios, comentando que Néstor se dirigía a su trabajo en un edificio cercano al momento de la tragedia.

Por lo pronto, la Justicia uruguaya ya cuenta con los videos del incidente y ha ordenado pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades legales finales, aunque los informes preliminares analizan si hubo un exceso de velocidad por parte de la moto o una imprudencia en la maniobra de la camioneta.