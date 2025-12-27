Estremecedor: el video del momento en que un motociclista vuela por los aires en Punta del Este
Una automovilista argentina chocó a un ciudadano uruguayo, lo que produjo su muerte instantánea. Las imágenes son realmente impactantes.
Un trágico accidente tuvo lugar este viernes en Punta del Este, alrededor de las 14 horas, en la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, zona de Playa Brava), cuando un motociclista uruguayo voló por el aire tras impactar con la camioneta que manejaba una argentina.
Tristemente, el choque fue fatal para el conductor de la moto, identificado como Néstor Daniel Rodríguez, de 44 años, quien trabajaba como guardia de seguridad y era padre de dos hijos pequeños. Lo cierto es que el terrible episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad y las imágenes son verdaderamente estremecedoras.
Según la filmación, la conductora argentina, una mujer de 34 años domiciliada en Buenos Aires, circulaba en una camioneta Mercedes Benz negra e intentó realizar un giro hacia la costa. En ese momento, la motocicleta (una Yamaha YZF-R3 de alta cilindrada) que circulaba en sentido hacia el centro la impactó de costado.
El impacto fue extremadamente violento: la víctima salió despedida unos 20 metros y murió en el acto. A pesar de la llegada de las unidades de emergencia, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento. Tras lo sucedido, la argentina resultó ilesa físicamente, pero debió ser atendida en el lugar por una fuerte crisis nerviosa.
Cabe señalar que las autoridades le realizaron un test de alcoholemia que dio negativo.
En tanto, el hermano de la víctima, Ricardo Sánchez, brindó declaraciones desgarradoras a los medios, comentando que Néstor se dirigía a su trabajo en un edificio cercano al momento de la tragedia.
Por lo pronto, la Justicia uruguaya ya cuenta con los videos del incidente y ha ordenado pericias accidentológicas para determinar las responsabilidades legales finales, aunque los informes preliminares analizan si hubo un exceso de velocidad por parte de la moto o una imprudencia en la maniobra de la camioneta.
