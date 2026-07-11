Choque múltiple en San Andrés de Giles dejó tres muertos y un herido
El siniestro fatal ocurrió en la ruta 7, en el kilómetro 121. Entre las víctimas fatales, hay un menor de edad. Todos de Rafael Castillo, en La Matanza.
Un violento choque múltiple tuvo lugar sobre el kilómetros 121 de la Ruta Nacional N°7, a la altura de San Andrés de Giles: tres personas murieron y hay dos heridos de gravedad.
Ocurrió en horas de la tarde de este viernes. y las primeras pericias indican, que una de las conductoras se habría quedado dormida y provocó las colisiones. Entre las víctimas fatales, un menor de 12 años, todos de Rafael Castillo, partido de La Matanza.
Los tres fallecidos fueron identificados como un menor de 12 años, un joven de 19 y un hombre de 43 años, todos oriundos de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. Los cuatro ocupaban el Corsa, que tras el impacto cruzó el cantero central, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la Strada, que circulaba en sentido opuesto.
La cuarta pasajera del Corsa —una mujer— fue rescatada por vecinos que se encontraban en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Tras haber sido trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, permanece internada con lesiones de consideración. El conductor de la Fiat Strada, quien recibió “un golpe fuerte en la cabeza”, según la misma fuente, fue derivado a terapia intensiva del mismo nosocomio y es quien presenta el estado más crítico. Las dos personas que viajaban en el Renault Sandero fueron asistidas y trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.
Según informó el sitio Democracia, el Sandero y el Corsa viajaban en la misma dirección cuando colisionaron. El Renault, conducido por una mujer, que según fuentes oficiales "se habría quedado dormida al volante", tocó la parte trasera del Corsa que perdió totalmente el control. El impacto fue tan violento que el Chevrolet cruzó el cantero divisorio y la Fiat Strada lo terminó de embestir de frente.
La reconstrucción preliminar señala que el Corsa quedó volcado del otro lado de la autovía, cerca de la banquina, totalmente destruido.
En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía, personal de la Policía Científica y de la Policía Vial, con el objetivo de establecer la mecánica exacta del choque y determinar las responsabilidades. También participaron del operativo los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, a cargo del Comandante Mayor Darío Boveri.
Sobre la Autovía 7, el tránsito se mantuvo asistido mientras se llevaban adelante las pericias.
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