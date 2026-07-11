Choque múltiple en San Andrés de Giles dejó tres muertos y un herido

Los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles ayudaron a rescatar a las personas atrapadas en los vehículos.

La cuarta pasajera del Corsa —una mujer— fue rescatada por vecinos que se encontraban en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Tras haber sido trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, permanece internada con lesiones de consideración. El conductor de la Fiat Strada, quien recibió “un golpe fuerte en la cabeza”, según la misma fuente, fue derivado a terapia intensiva del mismo nosocomio y es quien presenta el estado más crítico. Las dos personas que viajaban en el Renault Sandero fueron asistidas y trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.