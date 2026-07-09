Chubut: se descompensó mientras manejaba, chocó contra un auto estacionado y murió

ADN Sur

Hasta el centro de salud también llegó una de sus hijas, de 31 años, quien informó a los médicos que su padre padecía problemas cardíacos, un antecedente que reforzó la hipótesis de que el accidente fue consecuencia de una descompensación. Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarlo, el estado de salud del hombre era crítico y falleció poco después de ingresar al hospital.