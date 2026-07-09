Chubut: se descompensó mientras manejaba, chocó contra un auto estacionado y murió
La víctima tenía 71 años, sufrió una descompensación al volante y falleció poco después de ser trasladada al hospital.
Un hombre de 71 años murió tras descompensarse y chocar contra un auto estacionado en una avenida de Comodoro Rivadavia, Chubut.
El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 sobre la avenida Polonia al 2000 y la víctima fue identificada como José Ernesto Guinao. De acuerdo con las primeras pericias, el hombre circulaba a bordo de una Ford EcoSport cuando sufrió una descompensación, lo que le hizo perder el control del vehículo. Sin posibilidad de maniobrar, terminó impactando contra un Citroën C3 que se encontraba correctamente estacionado sobre la calle.
Tras el impacto, policías y personal de emergencias acudieron rápidamente al lugar. Si bien el conductor no presentaba signos vitales al ser asistido, lograron reanimarlo y lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Hasta el centro de salud también llegó una de sus hijas, de 31 años, quien informó a los médicos que su padre padecía problemas cardíacos, un antecedente que reforzó la hipótesis de que el accidente fue consecuencia de una descompensación. Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarlo, el estado de salud del hombre era crítico y falleció poco después de ingresar al hospital.
Tras el siniestro, la zona permaneció preservada hasta la llegada del personal de Criminalística, que realizó las pericias para reconstruir la mecánica del hecho.
La investigación quedó en manos de la fiscal de turno, Lorena Garate, quien determinó que no era necesario secuestrar los vehículos involucrados, al considerar que no existían indicios de un hecho delictivo y que el choque se produjo como consecuencia de una emergencia médica sufrida por el conductor.
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