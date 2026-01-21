Choque múltiple entre un auto y tres motos en avenida Cantilo dejó un herido
Uno de los motociclistas tuvo que ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Santojanni.
Tres motos y un auto protagonizaron un choque múltiple en la mañana de este miércoles sobre la avenida Intendente Cantilo, frente a Ciudad Universitaria. Como consecuencia del accidente, uno de los motociclistas resultó herido y tuvo que ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Santojanni.
El hecho se registró alrededor de las 7.30 sobre la traza principal de la avenida, sentido a Provincia, y derivó en un importante operativo de emergencia para asistir a los damnificados, incluyendo el descenso del helicóptero sanitario del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Tras el llamado de alerta, los médicos acudieron rápidamente al lugar del accidente y, al llegar, constataron que uno de los motociclistas había sufrido heridas de consideración, por lo que fue necesario activar el protocolo de emergencia aérea. Según la información oficial, el herido es un hombre de 37 años que presentaba diagnóstico de politraumatismos.
Minutos más tarde, el helicóptero sanitario del SAME aterrizó en la zona para realizar la estabilización y el traslado urgente del herido, quien fue derivado al Hospital Santojanni para una atención de mayor complejidad.
De acuerdo con las imágenes tomadas en el lugar a las que tuvo acceso este medio, el motociclista fue trasladado consciente, pero con múltiples lesiones. En tanto, los otros dos conductores de las motos involucradas en el choque fueron asistidos en el lugar por el personal del SAME. A pesar de las recomendaciones, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital.
Con motivo del operativo montado en el lugar por los equipos de emergencias, el paso vehicular sobre avenida Cantilo a la altura de Ciudad Universitaria estuvo interrumpido en su totalidad por al menos una hora, lo que provocó importantes demoras en el tránsito, especialmente en hora pico.
El operativo incluyó tareas de rescate, asistencia médica, control del tránsito y seguridad, con la intervención de ambulancias, motos médicas y el helicóptero sanitario.
Efectivos policiales y personal de tránsito trabajaron en la zona para ordenar la circulación y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Además, se realizaban las pericias correspondientes en el lugar para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades del hecho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario