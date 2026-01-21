Choque múltiple entre un auto y tres motos en avenida Cantilo dejó un herido

triple choque de motos

Con motivo del operativo montado en el lugar por los equipos de emergencias, el paso vehicular sobre avenida Cantilo a la altura de Ciudad Universitaria estuvo interrumpido en su totalidad por al menos una hora, lo que provocó importantes demoras en el tránsito, especialmente en hora pico.

El operativo incluyó tareas de rescate, asistencia médica, control del tránsito y seguridad, con la intervención de ambulancias, motos médicas y el helicóptero sanitario.

Efectivos policiales y personal de tránsito trabajaron en la zona para ordenar la circulación y permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Además, se realizaban las pericias correspondientes en el lugar para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades del hecho.

