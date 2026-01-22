Choque y vuelco en colectora de Panamericana provoca un caos de tránsito

El siniestro provocó un colapso vehicular de amplias dimensiones, con largas filas de vehículos detenidos y complicaciones en el tránsito. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), representantes de Defensa Civil, efectivos de la Policía Vial, integrantes de la Policía Bonaerensey móviles de Gendarmería Nacional. Todos estos organismos coordinaron acciones de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito,.