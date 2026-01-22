Choque y vuelco en colectora de Panamericana provoca un caos de tránsito
El incidente fue a la altura de la calle Pelliza mano al norte. Dos grúas trabajan en el lugar.
Un accidente vial de gran magnitud provocó el corte total de los tres carriles de la autopista Panamericana, en sentido a Capital Federal, a la altura de la calle Pelliza mano al norte. La colisión implicó a un camión y un auto.
El episodio ocurrió en horas de la mañana y tuvo consecuencias directas en la circulación, generando demoras. Todo el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.
El incidente sucedió cuando uno camión que transportaba yerba, transitaba por la colectora perdió el control, chocó a un vehículo y terminó volcado.
El siniestro provocó un colapso vehicular de amplias dimensiones, con largas filas de vehículos detenidos y complicaciones en el tránsito. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), representantes de Defensa Civil, efectivos de la Policía Vial, integrantes de la Policía Bonaerensey móviles de Gendarmería Nacional. Todos estos organismos coordinaron acciones de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito,.
