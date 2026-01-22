Fuerte choque entre dos autos en la Avenida del Libertador dejó dos heridos

Choque entre un auto y un camión en Ruta 7: hay personas atrapadas y tránsito cortado

Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró hoy a las 8.20 en la Ruta Nacional 7, a tres kilómetros al oeste del empalme con la Ruta 84, en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un auto Fiat Cronos, que circulaba de Este a Oeste, y a un camión Iveco 450 con semirremolque, perteneciente a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que lo hacía en sentido contrario.

De acuerdo al testimonio del chofer del camión, el impacto se produjo cuando el rodado mayor intentaba ingresar a la cantera Bianchi, ubicada sobre el costado sur de la ruta, momento en el cual fue colisionado en su lateral derecho por el vehículo menor.

Producto del fuerte choque, se reportaron personas lesionadas y se investiga la posible existencia de ocupantes atrapados en el auto. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que realizan tareas de rescate y asistencia.

El tránsito permanece interrumpido en la zona mientras continúan las actuaciones. Se aguarda ampliación oficial sobre el estado de las víctimas.