Fuerte choque entre dos autos en la Avenida del Libertador dejó dos heridos
El accidente vial ocurrió en la avenida Libertador y Maure. Los vehículos quedaron casi destruidos.
Un fuerte choque entre dos autos que circulaban por el barrio porteño de Palermo ocurrió en la mañana de este jueves, tras lo cual dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Fernández, luego de permanecer durante un rato atrapadas dentro de los vehículos.
El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana en avenida Libertador y Maure entre un Peugeot 308 y un Honda Civic. Ambos vehículos quedaron casi destruidos y las causas del accidente están siendo investigadas.
La Policía de la Ciudad realiza un operativo para liberar la circulación en la zona.
Choque entre un auto y un camión en Ruta 7: hay personas atrapadas y tránsito cortado
Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró hoy a las 8.20 en la Ruta Nacional 7, a tres kilómetros al oeste del empalme con la Ruta 84, en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un auto Fiat Cronos, que circulaba de Este a Oeste, y a un camión Iveco 450 con semirremolque, perteneciente a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que lo hacía en sentido contrario.
De acuerdo al testimonio del chofer del camión, el impacto se produjo cuando el rodado mayor intentaba ingresar a la cantera Bianchi, ubicada sobre el costado sur de la ruta, momento en el cual fue colisionado en su lateral derecho por el vehículo menor.
Producto del fuerte choque, se reportaron personas lesionadas y se investiga la posible existencia de ocupantes atrapados en el auto. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que realizan tareas de rescate y asistencia.
El tránsito permanece interrumpido en la zona mientras continúan las actuaciones. Se aguarda ampliación oficial sobre el estado de las víctimas.
