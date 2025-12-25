Choque violento en Belgrano tras los festejos navideños: un conductor terminó hospitalizado

Desde la Policía de la Ciudad informaron además que, en lo que va de la mañana del 25 de diciembre, se registraron al menos ocho accidentes de tránsito en distintos puntos de la Capital Federal. Entre ellos, se destacó otro episodio grave ocurrido también en Belgrano, donde un colectivo de la línea 168 chocó con una motocicleta en la esquina de Zapiola y Elcano. En ese caso, el motociclista sufrió un traumatismo craneal severo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano.

