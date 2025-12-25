Choque violento en Belgrano tras los festejos navideños: un conductor terminó hospitalizado
Un automóvil impactó de lleno contra una grúa en plena madrugada de Navidad y obligó a un amplio operativo de rescate y asistencia médica en el barrio porteño.
La madrugada del 25 de diciembre estuvo marcada por un fuerte accidente de tránsito en el barrio de Belgrano, en el que un conductor resultó herido luego de que su vehículo colisionara violentamente contra una grúa. El episodio se produjo pocas horas después de los festejos de Nochebuena, en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y Sucre, una zona de circulación habitual incluso durante la noche.
Según la información oficial, el impacto fue de tal magnitud que los sistemas de seguridad del auto se activaron de inmediato y el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Ante esta situación, fue necesaria la intervención del personal de Bomberos de la Ciudad, que trabajó en el lugar para liberar al hombre y evitar mayores riesgos. La escena generó preocupación entre los vecinos y ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona.
Minutos después del siniestro, arribó una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico asistió al conductor en el lugar y luego decidió trasladarlo a un hospital cercano para una evaluación más profunda. Si bien el hombre presentaba diversas heridas producto del choque, no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud al momento del traslado.
Uno de los puntos que más alarma generó durante el operativo fue que el vehículo involucrado comenzó a perder gas natural comprimido (GNC) tras el impacto. Esta situación obligó a los bomberos a extremar las precauciones y a realizar tareas específicas para neutralizar el riesgo y evitar una posible explosión o incendio, lo que habría podido derivar en consecuencias mucho más graves.
Con el correr de las horas, se confirmó que el automóvil siniestrado era un vehículo de alquiler. A partir de este dato, las autoridades trabajan para determinar si el conductor es un turista y establecer con mayor precisión las circunstancias previas al accidente. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se espera el análisis de las cámaras de seguridad del área para reconstruir la secuencia del hecho.
Desde la Policía de la Ciudad informaron además que, en lo que va de la mañana del 25 de diciembre, se registraron al menos ocho accidentes de tránsito en distintos puntos de la Capital Federal. Entre ellos, se destacó otro episodio grave ocurrido también en Belgrano, donde un colectivo de la línea 168 chocó con una motocicleta en la esquina de Zapiola y Elcano. En ese caso, el motociclista sufrió un traumatismo craneal severo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano.
