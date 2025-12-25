Los memes y reacciones por Navidad que inundaron las redes sociales con mucho humor e ironía

Otro de los temas recurrentes fue el después de la medianoche. Muchos usuarios compartieron imágenes que reflejaban el contraste entre la energía del brindis y el agotamiento pocas horas más tarde, con chistes sobre despertarse tarde, recalentar sobras o pasar el día entero en reposo. En paralelo, no faltaron las referencias a Papá Noel y a la ilusión de los más chicos, uno de los ejes centrales de la celebración.