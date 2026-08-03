Quién es Pilar Ferrer, la bióloga argentina que desarrolló un gel para recuperar el corazón tras un infarto

La joven científica del Conicet integra el Laboratorio de Medicina Regenerativa Cardiovascular, "encabezado por las Dras. Daniela Olea y María del Rosario Bauzá", como apuntaron desde la casa de estudios.

"Empezamos trabajando con una membrana amniótica, que es una parte de la placenta, justamente un tejido que se encarga de generar vida y ya se usa en la farmacología para curar heridas", contó la bióloga, antes de aclarar: "Esto es sin células madre, sólo la matriz. Un tejido tiene células y un soporte. Usamos el soporte".

El proyecto es "una colaboración con Amnios BMA", agregó la investigadora sobre la compañía argentina que está habilitada como Banco de Membrana Amniótica por INCUCAI y como Laboratorio de Producto Médico por ANMAT.

En la actualidad el equipo de Ferrer trabaja con el financiamiento que les otorgaron como emprendedores en CITES, y la bióloga afirmó que su objetivo es avanzar hasta llegar a hacer estudios clínicos en pacientes humanos.