Cientos de personas hacen fila en la Facultad de Odontología de la UBA ante posible veto universitario
El Hospital Odontología Universitario atiende a unas 1.500 personas por día por los bajos costos y la calidad del servicio, mientras se aproxima la Marcha Federal contra el recorte presupuestario.
En vísperas de la Marcha Federal Universitaria, que busca manifestar rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) registra largas filas de pacientes que buscan atención médica.
La decisión de acudir masivamente se vincula tanto con el bajo costo de los servicios como con la calidad reconocida del hospital universitario, que permite atender a quienes se ven afectados por el aumento de prepagas o la falta de cobertura de obras sociales.
Según datos oficiales, alrededor de 1.500 personas se atienden a diario en el Hospital Odontología Universitario, lo que refleja la magnitud de la demanda ante la posibilidad de recortes en el financiamiento de las universidades públicas. En la entrada de la Facultad, un cartel con la consigna “Diputados y Diputadas no al veto” anticipa la tensión política que se vivirá en el Congreso, donde se definirá si habrá quórum y si se podrá alcanzar la mayoría necesaria para rechazar la decisión presidencial.
Entre los pacientes se encuentran tanto jóvenes como adultos mayores. Milagros, una estudiante que viajó desde zona oeste de la ciudad, explicó su decisión: “Toda la gente me hablaba maravillas. Decían que la atención es excelente y que el viaje vale la pena. Traemos plata para los aranceles, pero sigue siendo más práctico que un privado, donde solo la consulta de revisión sale una fortuna”.
Por su parte, Raúl Rivero, jubilado, destacó la eficiencia del hospital: “Acá te hacen la panorámica y te dan turnos rápido. En otros lados no recibís la misma atención”. Sin embargo, lamentó la posibilidad de que el veto presidencial afecte este tipo de servicios: “Está mal lo que quieren hacer. Acá necesitamos esto, mirá la gente que viene. Todos necesitamos este servicio”.
La Facultad de Odontología se ha consolidado como un centro de referencia no solo para los estudiantes que reciben formación práctica, sino también para la comunidad que requiere atención dental de calidad a precios accesibles. La inminente Marcha Federal Universitaria busca visibilizar la importancia de mantener los recursos destinados a la educación superior, evitando que medidas legislativas afecten a quienes dependen de estos servicios esenciales.
