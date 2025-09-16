Cientos de personas hacen fila en la Facultad de Odontología de la UBA ante posible veto universitario

Por su parte, Raúl Rivero, jubilado, destacó la eficiencia del hospital: “Acá te hacen la panorámica y te dan turnos rápido. En otros lados no recibís la misma atención”. Sin embargo, lamentó la posibilidad de que el veto presidencial afecte este tipo de servicios: “Está mal lo que quieren hacer. Acá necesitamos esto, mirá la gente que viene. Todos necesitamos este servicio”.

La Facultad de Odontología se ha consolidado como un centro de referencia no solo para los estudiantes que reciben formación práctica, sino también para la comunidad que requiere atención dental de calidad a precios accesibles. La inminente Marcha Federal Universitaria busca visibilizar la importancia de mantener los recursos destinados a la educación superior, evitando que medidas legislativas afecten a quienes dependen de estos servicios esenciales.