Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó un recurso del condenado a perpetua Matías Benicelli

La defensa apeló esa decisión y, el 20 de febrero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja por improcedente.

La Corte bonaerense consideró, en primer lugar, que los motivos que fundaron la desestimación de la vía de nulidad no habían sido correctamente refutados. Respecto de la parcial desestimación del recurso de inaplicabilidad de ley, dijo que sus críticas expresaban una mera divergencia con lo resuelto y que la dimensión federal tampoco había sido fundamentada con la “(…) carga técnica necesaria”.

Contra esa decisión y sin interponer previamente el correspondiente recurso extraordinario federal que es lo que dispone la ley, la defensa presentó un recurso de queja directamente ante la Corte. Ante esto, el Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo.

Recordó que “el recurso de queja ante la Corte (arts. 282 y sgtes. del Código Procesal Civil y comercial de la Nación) tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación –ordinaria o extraordinaria- para ante el Tribunal (Fallos: 320:1342; 326:2195 y 339:1044, entre muchos otros)” y señaló que en el caso bajo examen no se dio cumplimiento a dicha exigencia.

Cabe señalar que la condena aún no quedó firme porque aún hay pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.

Fernando Baez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 frente a la discoteca Le Brique en la ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de mantener una discusión con sus atacantes en el interior del boliche.

