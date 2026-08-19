Una cantante denunció que fue acosada por un hombre en el subte: "Me miraba de una forma muy perversa"

"No puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Me quedé helada, no supe qué hacer. Tenía miedo de que si hacía algo podía tener una represalia de su parte, tenía una mirada muy asquerosa y no me la sacó de encima hasta que me bajé", insistió.

Antes de irse la cantante le advirtió al resto de las pasajeras "para que no se queden cerca de ese hijo de p...", recordó, pero la pieza más importante de su denuncia pública es la imagen del pervertido.

Una cantante denunció que sufrió acoso sexual en la línea B de subte

"Estoy recansada y odiada de todos estos fo...s que hacen lo que se les canta el o... con total impunidad. No sé qué hacer, así que expreso mi repudio y les dejo una foto con una descripción general por si llegan a cruzarlo", anunció.

La cantante describió al pervertido como un hombre de "pelo largo hasta por los hombros, rubio", que "no para de peinarse todo el tiempo y de taparse la jeta", probablemente para evitar se escrachado en redes sociales, como ahora.

La joven consignó que el pervertido tiene "ojos muy verdes", una característica que podría servir para mantenerlo en la mira.