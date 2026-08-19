Una cantante denunció que fue acosada por un hombre en el subte: "Me miraba de una forma muy perversa"
La joven artista compartió una foto del pervertido para advertir al público femenino. Pasó en la línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires.
Delfina Casetta se llevó el susto de su vida esta semana cuando fue víctima de acoso sexual mientras viajaba en la línea B del subte porteño. La cantante relató el episodio en sus redes sociales y hasta mostró una foto del pervertido que se tocó frente a ella en un vagón.
"Volviendo de cursar entro a la terminal del subte y un chabón me empieza a seguir. Me cambio de vagón y dos minutos después viene a sentarse en frente mío", relató la cantante en su perfil de Instagram.
"Me dio miedo volver a moverme porque me miraba de una forma muy perversa y estaba sola. No sabía qué podía pasar", agregó, y lo que pasó después la llenó tanto de miedo como de asco.
"Se saca el buzo, lo revolea al lado mío. Me clava la mirada fija y empieza a pajearse ultra explícitamente por abajo del pantalón. Logré filmar unos segundos. Dejó de hacerlo cuando subió más gente en la próxima estación", contó la joven.
El episodio de acoso sexual en el subte le "cagó el día y la semana" a Delfina, y no es para menos.
"No puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Me quedé helada, no supe qué hacer. Tenía miedo de que si hacía algo podía tener una represalia de su parte, tenía una mirada muy asquerosa y no me la sacó de encima hasta que me bajé", insistió.
Antes de irse la cantante le advirtió al resto de las pasajeras "para que no se queden cerca de ese hijo de p...", recordó, pero la pieza más importante de su denuncia pública es la imagen del pervertido.
"Estoy recansada y odiada de todos estos fo...s que hacen lo que se les canta el o... con total impunidad. No sé qué hacer, así que expreso mi repudio y les dejo una foto con una descripción general por si llegan a cruzarlo", anunció.
La cantante describió al pervertido como un hombre de "pelo largo hasta por los hombros, rubio", que "no para de peinarse todo el tiempo y de taparse la jeta", probablemente para evitar se escrachado en redes sociales, como ahora.
La joven consignó que el pervertido tiene "ojos muy verdes", una característica que podría servir para mantenerlo en la mira.
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