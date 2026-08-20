Hasta dónde llegaría el subte B si un ramal saliera a la superficie en Chacarita
La histórica conexión entre el subte B y el ferrocarril Urquiza permitiría unir Leandro N. Alem con la estación General Lemos en San Miguel.
La reciente aparición de una formación del subte B circulando por las vías del tren en Agronomía reavivó una antigua discusión sobre el transporte porteño. Gracias a la rampa de empalme ubicada en Chacarita, un servicio especial podría salir a la superficie y extender su recorrido metropolitano de manera directa.
El potencial recorrido del subte B en la traza del tren Urquiza
Tanto la Línea B del subterráneo porteño como el Ferrocarril Urquiza comparten el mismo ancho de vía (trocha estándar de 1.435 mm) y el sistema de alimentación eléctrica por tercer riel. Esta singularidad de infraestructura, única en toda la red ferroviaria metropolitana, permite una compatibilidad técnica absoluta entre ambos tendidos.
En caso de implementarse un servicio integrado que conecte ambas trazas, las formaciones que parten desde Leandro N. Alem en el bajo porteño podrían continuar su marcha tras pasar la estación Federico Lacroze. Al ascender por la rampa existente, el tren recorrería diversas localidades:
- Ciudad de Buenos Aires: paradas en El Libertador, Devoto y Villa Lynch.
- San Martín y Tres de Febrero: cruce por Santos Lugares, Caseros y Martín Coronado.
- Hurlingham: paso estratégico por la estación de transferencia Rubén Darío.
- San Miguel: arribo a la cabecera terminal de General Lemos, integrando el Conurbano con el centro porteño.
Un proyecto histórico para la integración del transporte
Aunque en la actualidad este enlace operativo en Chacarita se utiliza para trasladar material rodante hacia los talleres de Rancagua y Rubén Darío para revisiones mecánicas, la posibilidad de un tren-subte directo fue proyectada en reiteradas oportunidades para evitar trasbordos y agilizar el traslado de miles de pasajeros diarios.
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