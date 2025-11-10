Cierra una estación clave de la línea A durante tres meses por obras de renovación

Desde este lunes, la estación Congreso de la línea A del subte permanecerá cerrada durante aproximadamente tres meses por obras de modernización, según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). La medida se enmarca dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que tiene como eje central optimizar la infraestructura y brindar una experiencia de viaje más segura, accesible y confortable para los usuarios del sistema metropolitano.