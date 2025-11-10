Cierra una estación clave de la línea A durante tres meses por obras de renovación
El cierre forma parte del plan de modernización de SBASE que busca mejorar la infraestructura, accesibilidad y confort de los usuarios del transporte porteño.
Desde este lunes, la estación Congreso de la línea A del subte permanecerá cerrada durante aproximadamente tres meses por obras de modernización, según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). La medida se enmarca dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que tiene como eje central optimizar la infraestructura y brindar una experiencia de viaje más segura, accesible y confortable para los usuarios del sistema metropolitano.
Durante el período de cierre, se realizarán tareas de impermeabilización, pintura general y recambio total de pisos. Además, se instalará un nuevo sistema de iluminación LED que mejorará la visibilidad en los andenes y se renovará toda la señalética, incluyendo la incorporación de cartelería en braille en pasamanos y pórticos, un avance importante en materia de accesibilidad.
El mobiliario de la estación también será completamente renovado, con nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos para mayor comodidad de los pasajeros. Las obras de impermeabilización incluirán la aplicación de materiales de última generación y un tratamiento especializado de juntas para prevenir filtraciones.
El proyecto también contempla intervenciones en los accesos, las galerías de escaleras (tanto pedestres como mecánicas), los vestíbulos y los andenes, con el fin de mejorar la circulación interna y generar un entorno más ordenado, luminoso y seguro.
Este cierre se suma a los de otras estaciones actualmente fuera de servicio por remodelación, como Río de Janeiro y Loria (línea A), Carlos Gardel y Uruguay (línea B), y Plaza Italia y Agüero (línea D). Desde SBASE explicaron que el objetivo del programa es garantizar mejores condiciones de viaje y una infraestructura más moderna en toda la red.
Hasta el momento, ya fueron puestas en valor once estaciones, entre ellas Castro Barros, Lima y Acoyte (línea A), y Palermo, Facultad de Medicina y Bulnes (línea D). También se completó la renovación de trece paradores del Premetro. Próximamente, los trabajos continuarán en Piedras (línea A), Malabia (línea B) y Tribunales (línea D), con nuevas licitaciones en marcha para otras estaciones del sistema.
