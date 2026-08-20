Cierran el Aeroparque Jorge Newbery por varios días: cuándo y porqué
Durante ese periodo de cierre programado los vuelos de cabotaje y regionales serán derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante varios días a fin de realizar obras de infraestructura que, en los hechos, impedirán que la terminal aérea funcione normalmente, por lo cual los vuelos de egreso e ingreso serán derivados.
Según informó la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina, el cierre está programado desde las 9 de la mañana del martes 25 de agosto hasta las 16 del jueves 27, período durante el cual todas las operaciones serán trasladadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, incluyendo los servicios de cabotaje y regionales.
El cierre se producirá en el marco de la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal y fue coordinado con las aerolíneas y organismos públicos que operan habitualmente en Aeroparque, anuncio que había sido realizado el 5 de junio, permitiendo así la reprogramación anticipada de itinerarios, la adecuación de slots y la reorganización de personal en ambas terminales.
Obras millonarias en el Aeroparque
El mantenimiento preventivo de la pista se inscribe en un plan estratégico de obras que supera los US$85 millones, y en una primera etapa se incluyó la ampliación de la Plataforma Norte y del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de checkin, incrementando el espacio disponible y la agilidad en los procesos de embarque, además de mejoras en las vialidades del sector de Arribos Internacionales.
La segunda etapa profundiza en la ampliación de las zonas de preembarque nacional y en la incorporación de tecnología orientada a reducir tiempos de espera. Se proyecta una disminución de hasta un 26% en el tiempo de checkin y de un 33% en el PIR, gracias a sistemas más flexibles y automatizados, que permitirán gestiones más rápidas y eficientes para los distintos perfiles de pasajeros.
De manera que Aeroparque realizará aproximadamente 180 movimientos en las horas previas al cierre —hasta las 9 del 25— y en el momento de reapertura —desde las 16 del 27—, mientras que Ezeiza recibirá unos 940 movimientos durante la intervención, lo que implica un incremento cercano al 80% respecto a su operación habitual.
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