Cierran el Aeroparque Jorge Newbery por varios días: cuándo y porqué

Obras millonarias en el Aeroparque

Obras ya realizadas en el Aeroparque Jorge Newbery.

El mantenimiento preventivo de la pista se inscribe en un plan estratégico de obras que supera los US$85 millones, y en una primera etapa se incluyó la ampliación de la Plataforma Norte y del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de checkin, incrementando el espacio disponible y la agilidad en los procesos de embarque, además de mejoras en las vialidades del sector de Arribos Internacionales.