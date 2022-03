Piquetero amenaza a Cinthia Fernández al aire y lo acusan de delincuente

“Es mi opinión”, manifestó Fernández, a lo que Belliboni contraatacó: “Bueno, yo también podría decir muchas cosas que hace Cinthia”, expresó.

Esa respuesta, desató la furia de Cinthia Fernández: “¡Contame qué cosas! ¡Contame! ¡A ver Machirulín, contame! Quiero saber qué hago yo. Porque yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro por ir a la marcha, no busco reemplazos, no tengo ningún plan, tengo tres laburos. Contame qué hago”.

“Cuando pueda hablar, hablo”, se quejó Belliboni. “Si tenés los huevos, decilo ahora”, dijo la bailarina, pero cuando Fabián Doman dijo “aclarado el punto de Cinthia", con la idea de seguir con el intercambio, pero ella reaccionó nuevamente.

“No, aclarado nada, porque la colita esta la tengo bien limpia. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. ¡Mantenemos vagos!”, agregó Fernández, mientras Belliboni negaba los dichos.

El video del fuerte intercambio

Cinthia Fernández piquetero