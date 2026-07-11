Cipolletti: un hombre roció con nafta a su pareja y quiso prenderla fuego

El dictamen del médico forense dejó constancia de lesiones recientes en el cuello y antebrazo izquierdo de la víctima, compatibles con compresión digital y excoriaciones por uñas. Aunque la mujer manifestó haberse aseado y mudado de indumentaria, el examen físico determinó que aún se percibía el olor a combustible en su cuerpo. Asimismo, el informe señaló la presencia de otras marcas de distinta data, entre ellas una que evidenciaba un golpe recibido días antes, además de equimosis y excoriaciones más antiguas, elementos que la Fiscalía interpretó como indicios de un historial de maltratos previos.

Durante el desarrollo de la audiencia, los fiscales Santiago Márquez Gauna y Laura Olea solicitaron la prisión preventiva, argumentando la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Si bien la defensa oficial, a cargo de Sebastián Nolivo, propuso medidas alternativas menos gravosas, la jueza de garantías Sonia Martín resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenó el encarcelamiento del acusado por un período de cuatro meses. En su fallo, la magistrada subrayó el deber del Estado de garantizar la protección y tranquilidad tanto de la víctima como de los niños involucrados, y consideró la cautelar como una herramienta indispensable para el normal avance del proceso penal.