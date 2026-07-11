Cipolletti: un hombre roció con nafta a su pareja y quiso prenderla fuego
Un sujeto roció con nafta a su pareja y quiso prenderla fuego en una vivienda de Río Negro. La hija adolescente de la mujer evitó la tragedia al golpearle la mano y hacerle caer el encendedor. El agresor quedó en prisión preventiva.
En un nuevo y aberrante episodio de violencia de género, un hombre fue imputado este sábado por el delito de intento de femicidio en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Tras una feroz agresión contra su pareja, que incluyó rociarla con combustible y amenazar con prenderla fuego, el acusado permanecerá bajo prisión preventiva. El suceso, que tuvo lugar el viernes en una vivienda que compartían el agresor, la víctima y tres niños (entre ellos, una hija en común), conmocionó a la comunidad.
De acuerdo a la reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal, el ataque se desencadenó cerca de las 11:15 horas, a raíz de una disputa por un reclamo económico. Según la pesquisa, el individuo comenzó profiriendo insultos contra la mujer, para luego agredirla físicamente, tomarla del cuello y arrinconarla contra la entrada de la casa. En medio del caos, una de las hijas adolescentes intervino en un intento por separar al atacante, mientras que otro de los menores recibió un golpe en el rostro cuando quiso defender a su madre.
En un momento crítico de la refriega, la víctima tomó un cuchillo para resguardar a su hijo, pero desistió de inmediato al escuchar los ruegos de su hija más pequeña. Fue entonces cuando el hombre aprovechó la situación para arrojarle combustible a la mujer y encender un encendedor con la clara intención de incendiar su cuerpo, al tiempo que profería amenazas de muerte contra ella.
Sin embargo, la consumación del brutal ataque fue frustrada por la rápida reacción de la hija adolescente, quien logró golpear la mano del imputado, provocando que el encendedor cayera al suelo. Acto seguido, con la colaboración de su hermano, los jóvenes consiguieron expulsar al agresor de la vivienda. Pero la violencia no cesó allí: una vez en el exterior, el sujeto arrojó un ladrillo contra el automóvil de la pareja, dañándolo, y se retiró del lugar mientras vociferaba que regresaría.
Tal como había amenazado, el hombre volvió a la casa minutos más tarde, pero al llegar se encontró con personal policial que ya se encontraba en el sitio, por lo que fue detenido de manera inmediata. La audiencia de imputación se celebró este sábado, oportunidad en la que la Fiscalía presentó un abanico de pruebas, entre ellas el acta del procedimiento policial, la denuncia y testimonio de la damnificada, los relatos de dos vecinas que brindaron auxilio, certificados médicos que acreditan las lesiones de la mujer y el niño, e informes periciales del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense. También se adjuntó una evaluación de riesgo elaborada por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
El dictamen del médico forense dejó constancia de lesiones recientes en el cuello y antebrazo izquierdo de la víctima, compatibles con compresión digital y excoriaciones por uñas. Aunque la mujer manifestó haberse aseado y mudado de indumentaria, el examen físico determinó que aún se percibía el olor a combustible en su cuerpo. Asimismo, el informe señaló la presencia de otras marcas de distinta data, entre ellas una que evidenciaba un golpe recibido días antes, además de equimosis y excoriaciones más antiguas, elementos que la Fiscalía interpretó como indicios de un historial de maltratos previos.
Durante el desarrollo de la audiencia, los fiscales Santiago Márquez Gauna y Laura Olea solicitaron la prisión preventiva, argumentando la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Si bien la defensa oficial, a cargo de Sebastián Nolivo, propuso medidas alternativas menos gravosas, la jueza de garantías Sonia Martín resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenó el encarcelamiento del acusado por un período de cuatro meses. En su fallo, la magistrada subrayó el deber del Estado de garantizar la protección y tranquilidad tanto de la víctima como de los niños involucrados, y consideró la cautelar como una herramienta indispensable para el normal avance del proceso penal.
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