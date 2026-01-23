Clausuran un hotel en Escobar: una madre rastreó a su hija de 13 años y la encontró con un joven de 18
Gracias al rastreador del teléfono de la adolescente, su mamá pudo encontrarla sin imaginar el lugar donde estaba. Intervino la Policía y cerró el sitio.
Tras una intensa búsqueda que comenzó en las últimas horas, una adolescente de 13 años fue localizada en un albergue transitorio llamado "Escondi2" -ubicado en Belén de Escobar- acompañada por un joven de 18 años. El operativo culminó con la detención del mayor, el resguardo de la menor y la clausura inmediata del establecimiento.
La alerta se encendió a las 5 de la mañana, cuando la familia de la menor notó su ausencia. La clave para encontrarla fue el rastreo satelital de su teléfono celular, que ubicó el dispositivo en un hotel por hora sobre la Ruta 25. Con este dato, la madre radicó la denuncia y se dirigió al lugar junto a las autoridades.
Al ingresar, los efectivos confirmaron la presencia de la niña junto al joven de 18 años. De inmediato, se activaron los protocolos de asistencia: la menor fue trasladada para pericias médicas y apoyo psicológico, mientras que el acompañante fue detenido bajo la carátula de presunto abuso sexual.
Antecedentes y sospechas
La madre de la víctima declaró que no conocía al joven y sospecha que el vínculo se inició mediante redes sociales. Según su testimonio, ya había notado cambios de conducta extraños en su hija días antes de que esta abandonara el domicilio sin autorización durante la madrugada.
Sanciones y clausura del establecimiento
La Municipalidad de Escobar intervino de oficio y aplicó la clausura preventiva del hotel por incumplir la normativa que prohíbe estrictamente el ingreso de menores de edad.
Durante la inspección municipal, se detectaron además los siguientes agravantes:
-
Fallas de seguridad: Irregularidades en las condiciones de higiene y seguridad edilicia.
Faltas ambientales: Deficiencias graves en el tratamiento de efluentes.
Irregularidad administrativa: Falta de documentación legal y habilitaciones actualizadas.
El caso continúa bajo investigación judicial, con el Municipio colaborando activamente en el marco de las leyes de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
