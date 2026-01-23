Tragedia en Rafael Castillo: un hombre murió de un infarto tras una discusión familiar por una propiedad

infarto rafael castillo

En principio se confirmó que Oscar murió de un infarto de miocardio, probablemente por la tensión física y emocional que sintió en la discusión con sus familiares, cuyos nombres y edades no trascendieron.

Le hicieron el cuento del tío y se robaron casi 30.000 dólares

Un jubilado de 81 años, vecino de Villa Ballester, fue víctima del “cuento del tío", según reconoció, ya que una pareja le robó casi U$S30.000 haciéndose pasar por amigos de su hijo.

Eran poco más de las 14.30 del domingo pasado cuando Rafael volvía a pie a su casa en Villa Ballester tras almorzar en un bar con sus amigos. En un punto de su trayecto se detuvo a su lado un auto en el que viajaba una pareja, que lo llamó por su nombre y hasta le mencionó a su hijo.

El hombre y la mujer le ofrecieron llevarlo a su casa y él accedió.

rafael victima estafa villa ballester

Rafael invitó a la pareja a pasar a su casa y en plena confianza ellos lo convencieron de que estaban saliendo de viaje y él les ofreció que guardaran su dinero en el lugar donde él tenía sus ahorros de toda la vida, unos U$S 29.830, que la pareja sustrajo.

A continuación, los estafadores se movieron rápidamente para abandonar la casa con el botín, con el argumento de que tenían que abordar un avión en Ezeiza. Cuando Rafael fue a controlar que todo estuviera en su lugar, no encontró nada.

estafadores de villa ballester

La pareja había escuchado al anciano hablando por celular cuando se encontraba en el bar con sus amigos y se había aprovechado de la situación.

"Caí perfectamente. Tengo 81 años... Gracias a dios se comportaron muy bien, no me pegaron. Me pasó. Ya soy lerdo, a esta edad uno no tiene la velocidad que uno tiene cuando es joven. Me hicieron el verso perfecto y yo entré perfecto. Ya caí", declaró Rafael.