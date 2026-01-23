Tragedia en Rafael Castillo: un hombre murió de un infarto tras una discusión familiar por una propiedad
Primero se enfrentó a los gritos y llegó a los golpes con familiares en una vereda de Rafael Castillo, partido de La Matanza. La secuencia quedó registrada.
Un hombre murió esta semana en la localidad bonaerense de Rafael Castillo tras sufrir un infarto en medio de la calle en el marco de una pelea que se volvió con sus familiares por el título de propiedad de una casa.
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vía pública, cerca de la esquina de Ramón Lista al 1400, y Juan Jofré, en Rafael Castillo, partido de La Matanza.
Aunque todavía no quedó esclarecido cómo se originó el conflicto familiar, la víctima en última instancia fue Oscar, un hombre de edad avanzada que hace poco había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y problemas del corazón que lo obligaron a someterse a una cirugía.
Lejos de bajar de ritmo, Oscar salió a la calle como una tromba para enfrentar a sus familiares, según se supo luego, por la titularidad de una casa. En el video el hombre se acerca a una joven, armado con un palo con la intención de atacarla.
El video es difícil de mirar porque incluye las imágenes de cuando otras personas se sumaron a la pelea y el momento en que Oscar cayó desplomado en la vereda, descompensado. Para cuando la familia de Oscar comprendió la seriedad de la situación y llamó al servicio de emergencias, la suerte del hombre ya estaba decidida. Ahora la justicia bonaerense investiga su muerte para confirmar la causa.
En principio se confirmó que Oscar murió de un infarto de miocardio, probablemente por la tensión física y emocional que sintió en la discusión con sus familiares, cuyos nombres y edades no trascendieron.
Le hicieron el cuento del tío y se robaron casi 30.000 dólares
Un jubilado de 81 años, vecino de Villa Ballester, fue víctima del “cuento del tío", según reconoció, ya que una pareja le robó casi U$S30.000 haciéndose pasar por amigos de su hijo.
Eran poco más de las 14.30 del domingo pasado cuando Rafael volvía a pie a su casa en Villa Ballester tras almorzar en un bar con sus amigos. En un punto de su trayecto se detuvo a su lado un auto en el que viajaba una pareja, que lo llamó por su nombre y hasta le mencionó a su hijo.
El hombre y la mujer le ofrecieron llevarlo a su casa y él accedió.
Rafael invitó a la pareja a pasar a su casa y en plena confianza ellos lo convencieron de que estaban saliendo de viaje y él les ofreció que guardaran su dinero en el lugar donde él tenía sus ahorros de toda la vida, unos U$S 29.830, que la pareja sustrajo.
A continuación, los estafadores se movieron rápidamente para abandonar la casa con el botín, con el argumento de que tenían que abordar un avión en Ezeiza. Cuando Rafael fue a controlar que todo estuviera en su lugar, no encontró nada.
La pareja había escuchado al anciano hablando por celular cuando se encontraba en el bar con sus amigos y se había aprovechado de la situación.
"Caí perfectamente. Tengo 81 años... Gracias a dios se comportaron muy bien, no me pegaron. Me pasó. Ya soy lerdo, a esta edad uno no tiene la velocidad que uno tiene cuando es joven. Me hicieron el verso perfecto y yo entré perfecto. Ya caí", declaró Rafael.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario