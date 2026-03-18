Clausuraron un hotel tomado en Balvanera por falta de seguridad
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, a cargo de Nicolás Bernareggi.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, a cargo de Nicolás Bernareggi, quien dispuso la realización de una inspección integral en un hotel ubicado en la avenida Rivadavia al 3100, con el propósito de corroborar las condiciones de funcionamiento del mismo.
El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad, la División de Escena del Crimen de la misma fuerza, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Atención Inmediata - Programa Buenos Aires Presente (B.A.P), y la Guardia de Auxilio y Emergencia (GAYE) del Gobierno de la Ciudad.
Durante la inspección se pudo establecer que una parte del inmueble se encontraba ocupado de manera ilegal.
Asimismo, se detectaron numerosas irregularidades y faltas en materia de seguridad, higiene y mantenimiento. Entre éstas, se constataron rajaduras, vegetación enraizada y desprendimiento de revoque en la fachada hacia la vía pública, además de falta de mantenimiento generalizado en el interior.
Los organismos presentes realizaron un censo de las personas que habitan el inmueble, y se dispuso la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al establecimiento, como así también un relevamiento integral y croquis del lugar.
Finalmente, se ordenó la clausura del hotel y el labrado de las actas correspondientes.
Derrumbe en Parque Patricios: bomberos asisten a vecinos para ingresar en viviendas a recuperar pertenencias
En medio de la angustia por el derrumbe ocurrido en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires del barrio porteño de Parque Patricios, una luz de esperanza y solidaridad surge de la mano de los Bomberos de la Ciudad, que colabora con los vecinos en el reingreso a las propiedades.
Luego de varias jornadas marcadas por el dolor y el susto, el cuerpo de rescatistas no solo se limita a asegurar la zona, sino que ha desplegado un operativo humanitario para acompañar a los vecinos en el momento más difícil.
La tarea de los bomberos ha trascendido lo estrictamente operativo. Con una sensibilidad destacable, los efectivos están asistiendo a los damnificados para que puedan reingresar de forma segura y controlada al edificio —en las áreas que aún lo permiten— para recuperar objetos personales, documentos y recuerdos que resultan vitales para reconstruir sus vidas tras la catástrofe.
Más allá de la asistencia técnica, los vecinos destacaron la gentileza y calidez del personal. Tras el momento de tensión en el complejo, los bomberos se encargan de organizar el traslado de las familias hasta los centros de alojamiento donde permanecerán mientras se resuelve su situación habitacional.
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