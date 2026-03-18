Clausuraron un hotel tomado en Balvanera por falta de seguridad

Asimismo, se detectaron numerosas irregularidades y faltas en materia de seguridad, higiene y mantenimiento. Entre éstas, se constataron rajaduras, vegetación enraizada y desprendimiento de revoque en la fachada hacia la vía pública, además de falta de mantenimiento generalizado en el interior.

CLAUSURAN UN HOTEL EN BALVANERA

Los organismos presentes realizaron un censo de las personas que habitan el inmueble, y se dispuso la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al establecimiento, como así también un relevamiento integral y croquis del lugar.

Finalmente, se ordenó la clausura del hotel y el labrado de las actas correspondientes.

CLAUSURAN UN HOTEL EN BALVANERA

Derrumbe en Parque Patricios: bomberos asisten a vecinos para ingresar en viviendas a recuperar pertenencias

En medio de la angustia por el derrumbe ocurrido en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires del barrio porteño de Parque Patricios, una luz de esperanza y solidaridad surge de la mano de los Bomberos de la Ciudad, que colabora con los vecinos en el reingreso a las propiedades.

Luego de varias jornadas marcadas por el dolor y el susto, el cuerpo de rescatistas no solo se limita a asegurar la zona, sino que ha desplegado un operativo humanitario para acompañar a los vecinos en el momento más difícil.

La tarea de los bomberos ha trascendido lo estrictamente operativo. Con una sensibilidad destacable, los efectivos están asistiendo a los damnificados para que puedan reingresar de forma segura y controlada al edificio —en las áreas que aún lo permiten— para recuperar objetos personales, documentos y recuerdos que resultan vitales para reconstruir sus vidas tras la catástrofe.

Más allá de la asistencia técnica, los vecinos destacaron la gentileza y calidez del personal. Tras el momento de tensión en el complejo, los bomberos se encargan de organizar el traslado de las familias hasta los centros de alojamiento donde permanecerán mientras se resuelve su situación habitacional.