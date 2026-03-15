Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de marzo
Una jornada calurosa, así será el domingo según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Este domingo 15 de marzo se presenta como una jornada algo calurosa, en lo que a clima respecta, las temperaturas volverán a superar los 32 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No se esperan precipitaciones, al menos, por el momento.
Pronóstico extendido en Capital y el Conurbano bonaerense
Este domingo, volverá el clima sofocante al AMBA: se espera que las térmicas alcancen los 32 grados y que el cielo esté parcialmente nublado, con viento soplando desde el Norte. En tanto, el lunes tendrá similares condiciones, aunque hacia la noche el panorama comenzará a complicarse, debido a la llegada de lluvias en la jornada del martes.
¿Cuándo regresan las tormentas al AMBA?
De acuerdo a lo informado por el SMN, el próximo martes llegarán intensas tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires, luego de dos jornadas donde la temperatura máxima se ubicará en 32 grados. Este breve regreso del calor tendrá su final con las precipitaciones, que ocasionarán un nuevo descenso en las térmicas.
En tanto, el sitio Meteored también señaló la presencia de lluvias para el próximo jueves 19 de marzo, remarcando también el pronóstico que tendrá lugar el martes y que ya había sido anunciado por el SMN. De manera que se espera fuerte presencia de tormentas en la próxima semana y una brusca disminución en las temperaturas.
De hecho, para el miércoles se pronostica una mínima que rondará los 16 grados y una temperatura máxima que podría ubicarse en 25.
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