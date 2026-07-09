Cambió el pronóstico y las lluvias llegan al AMBA con el partido de la Selección Argentina: el informe

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima el domingo, tras las lluvias de viernes y sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un domingo con excelente clima y condiciones ideales para disfrutar al aire libre en el AMBA.

La mañana empezará fresca, con neblinas aisladas en las zonas suburbanas y una mínima de 6°C. Sin embargo, el panorama mejorará al mediodía gracias al sol y a los vientos del norte. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 13°C, manteniendo un ambiente agradable. Hacia la noche la temperatura bajará gradualmente, cerrando el fin de semana sin lluvias en la región.