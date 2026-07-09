Cambió el pronóstico y las lluvias llegan al AMBA con el partido de la Selección Argentina: el informe
Los pronosticadores dieron a conocer la situación climática para las próximas horas y anticiparon lluvias que podrían obligar a muchos a cambiar sus planes.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra un leve respiro térmico, los meteorólogos advierten que la estabilidad durará poco: la vuelta de las lluvias y tormentas a la región es inminente, lo que lamentablemente arruinará los planes para este fin de semana largo por el Día de la Independencia.
Además, hay que destacar que las precipitaciones coincidirán con el día en que la Selección Argentina se medirá con Suiza por el pase a semifinales del Mundial 2026.
Ante este panorama, las autoridades ya difundieron las recomendaciones y medidas de prevención que los vecinos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires deben tener en cuenta frente al avance del agua.
Cuándo habrá lluvias en el AMBA
Según el pronóstico de Meteored, el viernes 10 y el sábado 11 de julio habrá lluvias. Aunque el fin de semana largo comenzará con mal tiempo e inestabilidad, la buena noticia es que el domingo saldrá el sol. Para ambos días lluviosos se espera una temperatura mínima de 7°C, con máximas que rondarán entre los 13°C y 14°C.
Cabe señalar que la Selección Argentina jugará a las 22 horas del sábado, momento en que ya no habría precipitaciones a la vista.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima el domingo, tras las lluvias de viernes y sábado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un domingo con excelente clima y condiciones ideales para disfrutar al aire libre en el AMBA.
La mañana empezará fresca, con neblinas aisladas en las zonas suburbanas y una mínima de 6°C. Sin embargo, el panorama mejorará al mediodía gracias al sol y a los vientos del norte. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 13°C, manteniendo un ambiente agradable. Hacia la noche la temperatura bajará gradualmente, cerrando el fin de semana sin lluvias en la región.
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