De qué murió el publicista Ramiro Agulla
Recordado como el creador, junto a Carlos Baccetti, de campañas como "La llama que llama" y "Gueropa", el empresario se encontraba internado por una neumonía cuando murió.
Como ya se informó, el reconocido publicista Ramiro Agulla falleció en la mañana de este jueves, cuando se encontraba internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, su deceso se produjo a raíz de un shock séptico.
Referente de la industria publicitaria argentina y creador de algunas de las campañas comerciales y políticas más recordadas de las últimas décadas, reconocidas incluso a nivel global, Agulla había sido internado en un nosocomio privado por una neumonía que se complicó. El publicista, por cierto, desde hace tiempo atravesaba algunos problemas de salud vinculados al corazón.
Según los especialistas, el shock séptico es la complicación más grave de la sepsis, una condición en la que el cuerpo responde de forma extrema y descontrolada a una infección, provocando una caída drástica y peligrosa de la presión arterial y un colapso en el funcionamiento de los órganos.
Quién era Ramiro Agulla
Nacido en Río Gallegos hace 62 años y criado en Buenos Aires, Ramiro Agulla estudió publicidad en la Universidad de El Salvador y en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, y a mediados de la década de 1990 fundó junto a Carlos Baccetti la emblemática agencia Agulla & Baccetti, considerada en su momento como una de las mejores del mundo.
Es que la firma rompió los moldes tradicionales de la comunicación comercial al introducir un lenguaje cercano, disruptivo y profundamente ligado a la identidad popular, con muchas piezas que marcaron una época y se convirtieron en fenómenos masivos.
Entre las campañas más emblemáticas de su carrera se encuentran "La llama que llama", para Telecom, que este año volvió a cobrar vida; "Gueropa", para Renault Clio; además de trabajos para marcas de primera línea como YPF, Coca-Cola, Quilmes, OCA y Banco Itaú.
En el ámbito político, su nombre quedó asociado a la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, cuando ideó el recordado spot "Dicen que soy aburrido", considerado una de las piezas más representativas del marketing político en la democracia argentina.
A lo largo de su trayectoria y ya con su propia agencia, llamada Roma, también asesoró a dirigentes como Carlos Menem y Francisco de Narváez, a los expresidentes Sebastián Piñera (Chile) y Vicente Fox (México) y al senador estadounidense John McCain.
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