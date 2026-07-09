De qué murió el publicista Ramiro Agulla

Entre las campañas más emblemáticas de su carrera se encuentran "La llama que llama", para Telecom, que este año volvió a cobrar vida; "Gueropa", para Renault Clio; además de trabajos para marcas de primera línea como YPF, Coca-Cola, Quilmes, OCA y Banco Itaú.

En el ámbito político, su nombre quedó asociado a la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, cuando ideó el recordado spot "Dicen que soy aburrido", considerado una de las piezas más representativas del marketing político en la democracia argentina.

A lo largo de su trayectoria y ya con su propia agencia, llamada Roma, también asesoró a dirigentes como Carlos Menem y Francisco de Narváez, a los expresidentes Sebastián Piñera (Chile) y Vicente Fox (México) y al senador estadounidense John McCain.