Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de junio

El cielo estará mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Se espera una mañana bastante fría con una temperatura mínima de 9°C, mientras que por la tarde estará más templado, alcanzando una máxima de 14°C. Los vientos serán leves a moderados provenientes del sector sudoeste, rotando luego hacia el este.

frio Clima muy frío en el AMBA.

El lunes 22 de junio se presentará mayormente nublado durante el día y despejado hacia la noche. La temperatura máxima exacta será de 14°C y la mínima de 7°C, con una humedad del 69% y un índice UV de 2.

Los vientos soplarán desde el sudoeste a una velocidad de 13 mph, con una probabilidad de lluvia muy baja de apenas el 10% tanto para el día como para la noche.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante el clima frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.