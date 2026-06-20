Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un clima sumamente frío para el Día de la Bandera. Todos los detalles que tenés que saber.
Llega el último feriado de junio, con motivo del Día de la Bandera, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya brindó todos los detalles de un clima frío y muy propio de la temporada. De acuerdo al organismo, este sábado se presentará con un cielo parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noroeste.
En tanto, el organismo informó que el termómetro oscilará entre los 6°C y los 14°C, anticipando la necesidad de abrigarse bien, ante un tiempo tan hostil.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el domingo 21 de junio (coincidiendo con el Día del Padre y el inicio oficial del invierno), se prevé un día estable y sin lluvias en el AMBA, ideal para actividades bajo techo.
El cielo estará mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Se espera una mañana bastante fría con una temperatura mínima de 9°C, mientras que por la tarde estará más templado, alcanzando una máxima de 14°C. Los vientos serán leves a moderados provenientes del sector sudoeste, rotando luego hacia el este.
El lunes 22 de junio se presentará mayormente nublado durante el día y despejado hacia la noche. La temperatura máxima exacta será de 14°C y la mínima de 7°C, con una humedad del 69% y un índice UV de 2.
Los vientos soplarán desde el sudoeste a una velocidad de 13 mph, con una probabilidad de lluvia muy baja de apenas el 10% tanto para el día como para la noche.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante el clima frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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