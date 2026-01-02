MinutoUno

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su detalle climático para este fin de semana, en lo que está siendo una tregua del verano con porteños y bonaerenses.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta de una prolongada tregua del verano: con temperaturas que oscilarán entre los 16° y los 26°, este sábado será una nueva jornada disfrutable para quienes rechazan el calor extremo.

Si bien durante la madrugada estará ventoso, durante la mañana y la tarde el cielo se presentará algo nublado, mientras que a la noche se despejará. El viento soplará desde el Sur, virando hacia el Este en las últimas horas de la jornada.

Pronóstico extendido en el AMBA

Para el domingo, se esperan temperaturas similares al sábado, que permitirán disfrutar de una jornada al aire libre. Con un cielo ligeramente nublado y viento soplando del Sudeste, el último día del fin de semana será ideal para planes al aire libre para porteños y bonaerenses.

En tanto, el lunes, la semana arrancará con un termómetro oscilando entre los 20° y 28°. En esta oportunidad, el cielo estará de ligera a parcialmente nublado, aunque el viento cambiará su dirección: soplará desde el Noreste inicialmente, y luego lo hará desde el Este.

Alerta amarilla por tormentas el primer sábado del año

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

