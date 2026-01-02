Preocupante alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó sus advertencias para diferentes sectores del país que tendrán un inicio de fin de semana complicado.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un clima por demás benevolente -en comparación con el clima de los últimos días del 2025-, otras áreas del país esperan tormentas severas para las próximas horas, según la alerta amarilla lanzada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La advertencia para este sábado 3 de enero y contempla la posibilidad de que haya actividad eléctrica y granizo. Por ello, el organismo detalló también las recomendaciones a tener en cuenta en medio de un clima completamente desfavorable para 11 provincias.
Alerta amarilla por tormentas el primer sábado del año
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
