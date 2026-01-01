Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero

En este sentido, el Servicio Meteorológico reveló cómo estará el tiempo este viernes y los días siguientes: para este 2 de enero se espera una temperatura mínima que rondará los 19° y una máxima que apenas alcanzará los 27°. El cielo se presentará de mayor a parcialmente nublado, y el viento -que inicialmente soplará desde el Sur- pasará a hacerlo desde el Este hacia la tarde/noche. Cabe señalar que el organismo advierte por posibles chaparrones para la madrugada.