Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero
El alivio llegó al AMBA y, según el Servicio Meteorológico Nacional, seguirá por algunos días más. Todos los detalles acá.
Con el comienzo del nuevo año, llegó el alivio climático al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de una intensa ola de calor que se extendió hasta el 31 de diciembre inclusive, las temperaturas descendieron considerablemente, permitiendo a porteños y bonaerenses volver a respirar.
En este sentido, el Servicio Meteorológico reveló cómo estará el tiempo este viernes y los días siguientes: para este 2 de enero se espera una temperatura mínima que rondará los 19° y una máxima que apenas alcanzará los 27°. El cielo se presentará de mayor a parcialmente nublado, y el viento -que inicialmente soplará desde el Sur- pasará a hacerlo desde el Este hacia la tarde/noche. Cabe señalar que el organismo advierte por posibles chaparrones para la madrugada.
Pronóstico extendido para el AMBA
En tanto, el sábado 3 de enero se espera que el termómetro oscile entre los 17° y 26°, con cielo mayormente nublado durante la mañana y más despejado hacia la tarde. Si bien habrá ráfagas desde el Sur en las primeras horas, esa situación mejorará pasado el mediodía.
Finalmente, el domingo 4 de enero será otra jornada de alivio para porteños y bonaerenses: con una mínima de 17° y una temperatura máxima que podría alcanzar los 28°, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche. Nuevamente, el viento provendrá desde el Sudeste.
Si bien el lunes volveremos a tocar los 30° de máxima, cabe señalar que el alivio continuará prolongándose, dado que martes y miércoles la máxima no superará los 26°.
