Clima de media estación en el AMBA: así estará el tiempo en el primer fin de semana del 2026
Tras la ola de calor, porteños y bonaerenses gozarán de unos días de alivio. Así estará el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El 2025 cerró con una terrible ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que mantuvo a porteños y bonaerenses con el aire acondicionado al máximo hasta el 31 de diciembre. Pero, "Año Nuevo, vida nueva", dice el dicho que bien puede utilizarse para la situación climática de este 1 de enero.
Con una significativa baja en las temperaturas, el 2026 arrancó con alivio para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: con una mínima de 20° y una máxima de 29°, este jueves el tiempo estuvo pesado, pero muchísimo más tolerable que las últimas jornadas.
Te contamos acá los detalles de cómo estará el clima este fin de semana.
Cómo estará el clima en el primer fin de semana del 2026
Para este viernes 2 de enero, se espera una temperatura mínima que rondará los 19° y apenas alcanzará los 27°. El cielo estará de mayor a parcialmente nublado, y el viento -que inicialmente soplará desde el Sur- pasará a hacerlo desde el Este hacia la tarde/noche.
En tanto, el sábado 3 de enero se espera que el termómetro oscile entre los 18° y 28°, con cielo mayormente nublado durante la mañana y más despejado hacia la tarde. Si bien habrá ráfagas desde el Sur en las primeras horas, esa situación mejorará pasado el mediodía.
Finalmente, el domingo 4 de enero será otra jornada de alivio para porteños y bonaerenses: con una mínima de 17° y una temperatura máxima que podría alcanzar los 28°, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche. Nuevamente, el viento provendrá desde el Sudeste.
