Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 5 de noviembre

Jueves 5 de noviembre: Jornada ideal al aire libre. Se espera cielo despejado en la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y algo nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima trepará hasta los 26 °C.

Viernes 6 de noviembre: El tiempo desmejora progresivamente. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado por la mañana. A partir de la tarde y hacia la noche se prevé la probabilidad de chaparrones. Los registros térmicos oscilarán entre los 15 °C de mínima y los 25 °C de máxima.

Sábado 7 de noviembre: Ingresa aire más fresco tras las precipitaciones. El día se presentará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y noche con nubosidad parcial. La temperatura sufrirá un descenso notorio, ubicándose entre los 10 °C de mínima y los 19 °C de máxima.