Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 5 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buen clima y temperaturas agradables en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para disfrutar de un jueves con excelentes condiciones del dlima, marcado por un ambiente agradable, sol pleno durante gran parte del día y una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sin embargo, el panorama cambiará hacia el cierre de la semana con la llegada de inestabilidad y un marcado descenso térmico.
Clima: cómo estará el tiempo día por día en la región
-
Jueves 5 de noviembre: Jornada ideal al aire libre. Se espera cielo despejado en la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y algo nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima trepará hasta los 26 °C.
Viernes 6 de noviembre: El tiempo desmejora progresivamente. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado por la mañana. A partir de la tarde y hacia la noche se prevé la probabilidad de chaparrones. Los registros térmicos oscilarán entre los 15 °C de mínima y los 25 °C de máxima.
Sábado 7 de noviembre: Ingresa aire más fresco tras las precipitaciones. El día se presentará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y noche con nubosidad parcial. La temperatura sufrirá un descenso notorio, ubicándose entre los 10 °C de mínima y los 19 °C de máxima.
Domingo 8 de noviembre: El fin de semana cerrará a pleno sol. El pronóstico anticipa cielo despejado durante toda la jornada. Se sentirá el ambiente fresco en las primeras horas con una mínima de 6 °C, mientras que por la tarde la temperatura se recuperará agradablemente hasta alcanzar los 23 °C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario