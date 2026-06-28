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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de junio

Sociedad

Las noticias en lo que respecta al clima del fin de semana no son las mejores: el Servicio Meteorológico Nacional advierte mucho frío y lluvias repentinas.

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó serias advertencias sobre el desmejoramiento del tiempo para las próximas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Hoy, domingo 28 de junio, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), se espera un día con cielo cubierto y probabilidad de lluvias débiles alrededor del mediodía y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 14°C y la mínima descenderá hasta los 8°C. Habrá alta humedad y vientos moderados.

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Para este domingo 28 de junio, se pronostica una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C, con lluvias que podrían aparecer durante la mañana y la tarde. No obstante, hacia la noche el cielo se despejará. En tanto, el lunes 29, la máxima será igual, pero la mínima descenderá considerablemente: se esperan sólo 3°C para el arranque de semana.

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Frío polar en el AMBA.

Frío polar en el AMBA.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

  • Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

  • Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

  • Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

  • Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

  • Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

  • Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.

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