Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 8 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cierre de fin de semana con temperaturas de media estación y un cielo mayormente nublado. Los detalles.
Llegó el domingo y conocer cómo estará el clima es fundamental para los planes de cierre de fin de semana: con toda una jornada de descanso por delante, hay que comenzar diciendo que no se esperan lluvias ni tormentas, de acuerdo a lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
No obstante, las temperaturas estarán muy alejadas del verano: el termómetro oscilará entre los 19 y 24 grados, con cielo mayormente nublado.
Pronóstico extendido para el AMBA
Cabe señalar que el lunes y martes tendrán térmicas similares al domingo, con condiciones climáticas parecidas también. El cielo estará de mayor a parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones para el arranque de semana.
Cuándo vuelve el calor extremo en pleno marzo
Al momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se refirió al regreso del calor, dado que el pronóstico que detalla siempre es por el plazo de siete días. No obstante, el sitio Meteored sí realiza un pronóstico aún más extendido y por ello reveló el regreso de las altas temperaturas, aunque no dudará mucho tiempo.
De acuerdo al informe, las térmicas estarán por encima de los 30 grados desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18, registrándose un nuevo descenso de la máxima el jueves 19. Tanto ese lunes como el miércoles, el termómetro alcanzará los 32 grados, mientras que el martes, la máxima será de 31.
Es importante resaltar que marzo suele ser un mes de "transición", por lo que estos picos de calor son normales antes de que el frío se instale de forma definitiva.
Cuidados necesarios ante los cambios bruscos de temperatura
-
Hidratación constante: No esperes a tener sed. Tomá agua fresca durante todo el día para ayudar al cuerpo a termorregularse.
Ropa en capas: Salí con algo liviano abajo y un abrigo fino. A la mañana refresca, pero al mediodía los 32°C no perdonan.
Comidas livianas: Priorizá frutas y verduras. Las digestiones pesadas aumentan la temperatura corporal interna y te dan más calor.
Cuidado con el aire: Mantené el aire acondicionado en 24°C. Los choques térmicos bruscos (entrar y salir del frío extremo al calor) son los que causan resfríos y anginas.
Atención a la presión: El calor dilata los vasos sanguíneos y puede bajarte la presión. Si sentís mareos, buscá sombra y descansá.
