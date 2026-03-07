Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 7 de marzo

De acuerdo al informe, las térmicas estarán por encima de los 30 grados desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18, registrándose un nuevo descenso de la máxima el jueves 19. Tanto ese lunes como el miércoles, el termómetro alcanzará los 32 grados, mientras que el martes, la máxima será de 31.