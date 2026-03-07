Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 7 de marzo
Tras algunas posibles precipitaciones por la madrugada, el cielo de este sábado se presentará mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo al detalle aportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presenta como un día nublado y con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 25 grados, por lo que se recomienda tener siempre un abrigo a mano.
En tanto, el viento provendrá desde el Este y se esperan algunas ráfagas hacia la tarde, que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Pronóstico extendido para el AMBA
Cabe señalar que el domingo tendrá térmicas similares al sábado: la mínima rondará los 19 grados, mientras que la máxima apenas tocará los 25, con un cielo mayormente nublado acompañando la jornada. Esta misma fórmula se repetirá el lunes, cuando se inicie una nueva semana.
Cuándo vuelve el calor extremo en pleno marzo
Al momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se refirió al regreso del calor, dado que el pronóstico que detalla siempre es por el plazo de siete días. No obstante, el sitio Meteored sí realiza un pronóstico aún más extendido y por ello reveló el regreso de las altas temperaturas, aunque no dudará mucho tiempo.
De acuerdo al informe, las térmicas estarán por encima de los 30 grados desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18, registrándose un nuevo descenso de la máxima el jueves 19. Tanto ese lunes como el miércoles, el termómetro alcanzará los 32 grados, mientras que el martes, la máxima será de 31.
Es importante resaltar que marzo suele ser un mes de "transición", por lo que estos picos de calor son normales antes de que el frío se instale de forma definitiva.
Cuidados necesarios ante los cambios bruscos de temperatura
-
Hidratación constante: No esperes a tener sed. Tomá agua fresca durante todo el día para ayudar al cuerpo a termorregularse.
Ropa en capas: Salí con algo liviano abajo y un abrigo fino. A la mañana refresca, pero al mediodía los 32°C no perdonan.
Comidas livianas: Priorizá frutas y verduras. Las digestiones pesadas aumentan la temperatura corporal interna y te dan más calor.
Cuidado con el aire: Mantené el aire acondicionado en 24°C. Los choques térmicos bruscos (entrar y salir del frío extremo al calor) son los que causan resfríos y anginas.
Atención a la presión: El calor dilata los vasos sanguíneos y puede bajarte la presión. Si sentís mareos, buscá sombra y descansá.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario