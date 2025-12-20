Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 20 de diciembre
Se viene un sábado sumamente inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo al detalle del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo a la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado habrá lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que marcará el inicio de un fin de semana que será sumamente inestable, con descenso de temperaturas incluido.
Tras jornadas de calor extremo, el arranque del fin de semana tendrá un termómetro que oscilará entre los 24 y 27 grados tras las primeras tormentas aisladas en la madrugada. Luego, por la mañana continuarán las tormentas, que se transformarán en lluvias aisladas hacia la tarde. Finalmente, las precipitaciones cesarán hacia la noche, con un cielo que permanecerá mayormente nublado.
Pronóstico extendido para el AMBA
En tanto, el domingo la jornada será completamente gris: con un cielo totalmente nublado, las térmicas irán de los 23 a los 29 grados, en lo que será nuevamente una jornada soportable, aunque el calor no tardará en regresar: el lunes volveremos a tocar los 30 grados y esta marcación irá en aumento a lo largo de la semana.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
