Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de junio

Para el martes 23, el pronóstico indica un día soleado por la mañana y parcialmente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima exacta de 12°C, una mínima de 6°C y un 62% de humedad. Se esperan vientos provenientes del oeste a una velocidad de 12 mph, con muy bajas probabilidades de lluvia (5% durante el día y 10% por la noche).