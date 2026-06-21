Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 21 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un frío domingo del Día del Padre, con cielo mayormente nublado. Todos los detalles.
Al parecer, el Día del Padre sería ideal para planes caseros o, al menos, bajo techo. Todo parece indicar que este domingo no saldrá el sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo al informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también sugiere un clima sumamente frío.
En tanto, el termómetro oscilará entre los 9°C y 14°C, mientras que el viento soplará mayoritariamente desde el Oeste, virando hacia el Sudoeste por la noche.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el lunes 22 de junio, se prevé el ingreso de un nuevo pulso de aire fresco en el AMBA que reforzará el descenso térmico, con una temperatura máxima que se ubicará en torno a los 13°C, acompañada de viento rotando al sector sur y baja probabilidad de lloviznas aisladas.
Para el martes 23, el pronóstico indica un día soleado por la mañana y parcialmente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima exacta de 12°C, una mínima de 6°C y un 62% de humedad. Se esperan vientos provenientes del oeste a una velocidad de 12 mph, con muy bajas probabilidades de lluvia (5% durante el día y 10% por la noche).
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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