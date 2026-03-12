Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 12 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima aunque no se descarta inestabilidad.
Luego de varias jornadas con buen clima, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una jornada que podría tener inestabilidad, mientras se mantienen las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, contrario al portal Meteored, el SMN sigue sin prever lluvias, y espera un jueves que sería una jornada que tendría cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas de entre 18 y 26 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Según el organismo nacional, el viernes tendría buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 18 grados de mínima y 26 de máxima.
En cuanto al fin de semana, el sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 27 grados.
El domingo regresarían las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados, acompañadas de buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.
