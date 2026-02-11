Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 11 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con lluvias y un descenso de las temperaturas en el AMBA.
Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría volver a registrar lluvias, junto a un descenso abrupto de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles se presenta ventoso en la madrugada, con cielo parcialmente nublado en la mañana y probabilidades de lluvias en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 21 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Esta inestabilidad de vería reflejada en el termómetro de las siguientes jornadas. Por eso, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en la madrugada, y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche, con marcas de entre 20 y 27 grados.
En el cierre de la semana, el viernes se espera con buen tiempo: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 18 grados de mínima y 26 de máxima.
La jornada más templada sería el sábado, para cuando el SMN prevé todavía cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que subiría a 25.
El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 28 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 19 grados pero máxima de 31.
