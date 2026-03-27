Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del viernes 27 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional no descarta la vuelta de las lluvias en el AMBA para el cierre de la mini semana. Cómo sigue el clima.
Luego de algunas jornadas con buen clima en pleno inicio del otoño, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cierre de semana con inestabilidad y la posible vuelta de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se prevé que la mini semana cierre con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y noche y temperaturas de entre 16 y 26 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se mantienen las malas condiciones para el sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 20 y 26 grados.
La seguidilla de inestabilidad sigue el domingo, con todavía pronóstico de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, con mejoría desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro, en tanto, rondará entre 21 y 28 grados.
Ahora también se esperan tormentas en la madrugada y mañana del lunes, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.
El clima estable regresaría recién el martes al AMBA, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañada de una mínima de 22 grados y una máxima de 29.
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