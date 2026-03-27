Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del viernes 27 de marzo

Ahora también se esperan tormentas en la madrugada y mañana del lunes, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados.

El clima estable regresaría recién el martes al AMBA, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañada de una mínima de 22 grados y una máxima de 29.