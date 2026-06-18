Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 18 de junio
Luego de varios días con frío, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Con el frío todavía haciéndose sentir con fuerzas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la semana continúa este jueves con el regreso del clima inestable y posibles lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, para el jueves el organismo mantiene su informe con inestabilidad. La jornada se presenta con cielo mayomente nublado en la madrugada, pasando a nublado en la mañana; y con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, mientras que el termómetro rondará entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el clima vuelve a mejorar para el cierre de la semana, con un viernes que se espera con cielo mayomente nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.
Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
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