Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 18 de junio

El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.

Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.