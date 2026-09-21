Alerta total de diluvio: a qué hora vueven las lluvias y qué zonas están en alarma por tormentas y granizo
Tras las intensas lluvias y tormentas registradas el fin de semana en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional renovó avisos por mal clima.
Luego de un domingo marcado por un verdadero diluvio que afectó a amplias regiones del territorio nacional, la inestabilidad del clima continúa su recorrido y genera nuevas alarmas en el norte argentino, y para este lunes se mantenían los alertas por lluvias, tormentas, ráfagas y posible caída de granizo.
De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que rige para este lunes por la noche, focalizándose de lleno en distintos sectores de la provincia de Misiones.
De acuerdo con el parte oficial difundido por el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán presentarse de características localmente fuertes. Se espera un diluvio en el cierre de la jornada que marca el inicio de la primavera.
El equinoccio llega con condiciones inestables del clima. Luego de las tormentas, con importante granizada en zonas de Córdoba y Santa Fe; en Buenos Aires se vivió un lunes 21 de septiembre signado por un alerta amarillo por viento fuerte, además de registrarse un importante descenso de las temperaturas.
Detalles del alerta por tormentas y marcas de acumulación de lluvias
El informe técnico detalla que los fenómenos meteorológicos previstos para las próximas horas estarán acompañados por una serie de factores de riesgo para la región:
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Precipitaciones intensas: Se esperan valores de lluvia acumulada estimados entre los 15 y los 30 milímetros, advirtiendo que dichos registros podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores.
Actividad severa asociada: El alerta advierte además sobre la probabilidad de ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento intensas durante el desarrollo de las tormentas.
Frente a este escenario, las autoridades locales recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar los recaudos en la vía pública para evitar inconvenientes ante la inestabilidad reinante.
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